Росіяни завдали ракетних ударів по Кременчуку, є загиблі та поранені

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Російські військові завдали ракетних ударів Кременчуку Полтавської області.

Про це вдень у понеділок, 27 червня, повідомив глава Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у телеграмі.

У Кременчуці ракета влучила в цивільний об’єкт, є постраждалі.

За попередніми даними, йдеться про торговий центр “Амстор”, виникла масштабна пожежа.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький підтвердив, що російські ракети влучили в об’єкт, який “на 100% не має відношення до воєнних дій”.

“Є загиблі й постраждалі. Рашисти, горіть у пеклі. Подробиці згодом надасть Полтавська ОВА”, – написав мер.

Міський голова Полтави Олександр Мамай також повідомив, що в обласному центрі було чутно вибухи.

Сигнал повітряної тривоги в Полтавській області оголосили близько 15:40. Скасували тривогу о 16:05.

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