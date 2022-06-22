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На Полтавщині засудили дев’ятьох бойовиків “ДНР”

22/06/2022 20:12

На Полтавщині засуджено дев’ятьох бойовиків терористичної організації “ДНР”, які воювали проти українських сил оборони.

Про це у середу, 22 червня, повідомила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова в коментарі “Суспільному”.

Суд призначив їм до 15 років позбавлення волі.

За словами речниці СБУ, чоловіків затримали на Харківщині. Обвинувачені приєдналися до незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій Донеччині на початку повномасштабного вторгнення.

Також засуджені, отримавши зброю та військову форму російського зразка, у складі окупаційних угруповань, поїхали у Харківську область. Там воювали проти української армії, говорить речниця.

“Нині суд вже пройшов, їх визнали винними у вчинені злочинів”, – говорить Інна Усова.

Кримінальні провадження проти них розпочаті були за статтями “Державна зрада” та “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”.

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Україна

На Полтавщині засудили дев’ятьох бойовиків “ДНР”

На Полтавщині засуджено дев’ятьох бойовиків терористичної організації “ДНР”, які воювали проти українських сил оборони. Про це у середу, 22 червня, повідомила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова...

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