У Чехії переглянули вирок бойовику “ДНР”, скоротивши термін покарання втричі

Апеляційний суд Праги змінив вирок щодо 27-річного громадянина Чехії Лукаша Новачека, засудженого до 20 років позбавлення волі за членство у лавах бойовиків “ДНР”.
Про це повідомляє у вівторок, 11 січня, “Чеське радіо”.
Cуд вирішив, що участь Новачека у бойових діях не доведена, та визнав його винним в участі в організованій злочинній групі, але не тероризмі. У зв’язку з цим вирок пом’якшили, скоротивши з 20 років до 6.
Новачек визнав, що у червні 2015 року їздив на схід України, а участь в бойових діях заперечує. Він розповідає, що нібито поїхав до дівчини з Донецька, з якою познайомився онлайн, і вже на Донбасі йому запропонували приєднатися до бойовиків.
Чоловік стверджує, що працював кухарем задля заробітку. За даними звинувачення, Новачек насправді служив у розвідці, охороні та патрулі, і брав участь у боях у складі військових формувань.
За тероризм Новачеку загрожувало позбавлення волі на строк до 26 років восьми місяців; прокурор запросив 20 років ув’язнення.
Окружний суд чеського міста Плзень спершу засудив Новачека до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму у вересні 2021 року.
Рішення апеляційної інстанції є фінальним.
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