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Росіяни вдарили по Кременчуку із Курської області РФ, – ПС ЗСУ

27/06/2022 19:56

Стало відомо, що російські військові обстріляли Кременчук на Полтавщині ракетами Х-22, випущеними з Курської області Російської Федерації.

Про це ввечері в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“У ТРЦ в Кременчуку окупанти влучили ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області”, – йдеться в повідомленні.

Як писала “Новинарня“, вдень 27 червня росіяни завдали удару ракетами X-22 по кременчуцькому ТРЦ “Амстор”, де перебувало близько тисячі осіб. Загинуло щонайменше 10 людей, 40 – отримали поранення.
Від ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа.

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