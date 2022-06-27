“Перенесення Росією цілей із військових на цивільні об’єкти – дуже показове”

Пожеже в ТЦ "Амстор" у Кременчуці після ракетного удару 27 червня 2022

Дмитро Лиховій

журналіст, головний редактор “Новинарні“

(FB)

Прогноз був правильним. Щойно світ (та й Україна) почали звикати до отакого, як був, рівня рашистської агресії – трохи меншої, ніж раніше, – росіяни вийшли на новий левел адовості. Свідомо. Тому що можуть і хочуть.

Харків – Маріуполь роддом – драмтеатр – Буча – вокзал Краматорськ… Трохи відвикли? То от спершу 62 ракети в суботу, Сарни, потім масований удар по Києву в неділю, тепер – знищений і спалений торговий центр із людьми в Кременчуці.

Число убитих цивільних, яке ще потрібно встановити, – це путлерова “кузькіна мать” для Великої сімки, але насамперед для всіх нас.

Цим Москва показує, що поточний Лисичанськ і Вовчоярівка з Бахмутом – лише проміжний, дуже невеликий етап всієї цієї війни. Пуйло хоче залякати, вбити, знищити всю Україну. Щоб вона була “російська або безлюдна”.

Перенесення цілей із військових на цивільні об’єкти – дуже показове. І все це повторюється по спіралі.

Російська мерзота вважає, що своєю дикістю – демонстрацією можливостей відмови від ведення конвенційної війни – вона зможе залякати, шантажувати й роз’єднати як Україну, так і її союзників. Але все має бути навпаки. Відповіддю має стати наше перебування в тонусі та згуртованість.

Бо, власне, нічого особливого не сталося. Про все попереджали: що це надовго, що будуть ракетні удари, що будуть втрати, що це потрібно прожити, а не пережити.

Тому тут немає місця мирним планам. І треба вже зрозуміти, що це не час “хороших новин про відбудову”.

Це час поганих новин, який потребує нової мобілізації зусиль – і суспільства, і всього адекватного світу.

Для того, щоб була знищена Росія.

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