“Перенесення Росією цілей із військових на цивільні об’єкти – дуже показове”

Дмитро Лиховій
журналіст, головний редактор “Новинарні“
(FB)
Прогноз був правильним. Щойно світ (та й Україна) почали звикати до отакого, як був, рівня рашистської агресії – трохи меншої, ніж раніше, – росіяни вийшли на новий левел адовості. Свідомо. Тому що можуть і хочуть.
Харків – Маріуполь роддом – драмтеатр – Буча – вокзал Краматорськ… Трохи відвикли? То от спершу 62 ракети в суботу, Сарни, потім масований удар по Києву в неділю, тепер – знищений і спалений торговий центр із людьми в Кременчуці.
Число убитих цивільних, яке ще потрібно встановити, – це путлерова “кузькіна мать” для Великої сімки, але насамперед для всіх нас.
Цим Москва показує, що поточний Лисичанськ і Вовчоярівка з Бахмутом – лише проміжний, дуже невеликий етап всієї цієї війни. Пуйло хоче залякати, вбити, знищити всю Україну. Щоб вона була “російська або безлюдна”.
Перенесення цілей із військових на цивільні об’єкти – дуже показове. І все це повторюється по спіралі.
Російська мерзота вважає, що своєю дикістю – демонстрацією можливостей відмови від ведення конвенційної війни – вона зможе залякати, шантажувати й роз’єднати як Україну, так і її союзників. Але все має бути навпаки. Відповіддю має стати наше перебування в тонусі та згуртованість.
Бо, власне, нічого особливого не сталося. Про все попереджали: що це надовго, що будуть ракетні удари, що будуть втрати, що це потрібно прожити, а не пережити.
Тому тут немає місця мирним планам. І треба вже зрозуміти, що це не час “хороших новин про відбудову”.
Це час поганих новин, який потребує нової мобілізації зусиль – і суспільства, і всього адекватного світу.
Для того, щоб була знищена Росія.
Читайте також:
Росіяни завдали ракетних ударів по ТРЦ в Кременчуку, є загиблі та поранені
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Правоохоронці разом із працівниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами Києва – вручали чоловікам призовного віку повістки. Про це в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба поліції Києва. Зазначається, що...
62 ракети за день: Зеленський закликав надати Україні ефективну ППО
Відновлення діалогу Заходу з РФ можливе тільки після демілітаризації держави-терориста, – Резніков
“Вас втягують у війну. У Кремлі вже все вирішили”: Зеленський звернувся до білорусів
Знищене зерносховище та потрощена техніка аграріїв. Наслідки обстрілів Чернігівщини
Як правильно хвалити Путіна і коментувати війну. СБУ перехопила методички ФСБшників
На Донеччині окупанти влучили в людей, що готували їжу надворі: загиблий і п’ятеро поранених
“Перенесення Росією цілей із військових на цивільні об’єкти – дуже показове”
Окупанти намагаються запустити на Херсонщині роботу податкової РФ
Росіяни завдали ракетних ударів по ТРЦ в Кременчуку, є загиблі та поранені
Український ветеранський фонд створив “гарячу лінію” підтримки для ветеранів і їхніх родин
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02