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Російська ракетна атака на ТРЦ у Кременчуку: пожежа сягає понад 10 тис. м²

27/06/2022 18:45

У Кременчуці Полтавської області пожежа в торговельному центрі, яка виникла від влучання російських ракет, охопила 10 300 квадратних метрів.

Про це ввечері в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба ДСНС.

“27 червня о 15:50 у Кременчуці внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з наступним горінням. Наразі площа пожежі в будівлі становить 10 тис. 300 кв.м”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба ДСНС

До гасіння залучено 115 людей та 20 одиниць техніки ДСНС.

До місця пожежі слідує пожежний потяг “Укрзалізниці” та мобільна оперативна група ДСНС України.

Як писала “Новинарня“, вдень 27 червня росіяни завдали ракетного удару по кременчуцькому ТРЦ “Амстор”, де перебувало близько тисячі мирних мешканців. За попередньою інформацією, загинуло двоє людей, травмовано 20, дев’ять із них – у важкому стані.

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