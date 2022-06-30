Путін про Кременчук: “Не було там ніякого теракту, у нас усе по плану, робота йде спокійно”

Зустріч Володимира Путіна з іншими лідерами держав Каспійського союзу. 29 червня 2022 року. Фото: Маяк

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в торговельному центрі у Кременчуці “не було жодного теракту”, бо “російська армія не завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні”,

Про це він сказав на брифінгу під час шостого Каспійського саміту, що відбувається в столиці Туркменістану Ашгабаті, повідомляє російська інформагенція “Интерфакс“.

“Та немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку загалом у житлових кварталах, ще десь. Просто так “по полях” у нас ніхто не стріляє“, – заявив Путін.

За його словами, “як правило, це (запуск ракет за конкретними координатами) робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що у цьому випадку все те ж саме. Ну, ховають же техніку особливо західну, у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, упорядковують. По жодних цивільних об’єктах російська армія ударів не завдає. Немає необхідності“, – заявив очільник держави-агресора.

Він також заявив, що цілі “спеціальної військової операції” Росії проти України не змінилися, але “тактика може бути різною”.

“Кінцева мета мною означена – це звільнення Донбасу, захист цих людей і створення умов, які б гарантували безпеку самій Росії. От і все. І робота йде спокійно, ритмічно. Війська просуваються і досягають тих рубежів, які ставляться як задачі на певному етапі цієї бойової роботи. Все іде по плану”, – стверджує російський лідер.

Він також прокоментував зміну у відносинах Москви з державами Заходу, заявивши, що “НАТО з 2014 року готувалося до конфронтації з РФ”.

“Саме цим і пояснюються наші рішучі дії із захисту власних інтересів“, – заявив Путін, “обурившись” тим, що Захід “почав перетворювати Україну в плацдарм, щоб спробувати якось розхитувати саму Росію”.

Коментуючи потенційний вступ Фінляндії та Швеції в Північноатлантичний Альянс, розширення якого він так боявся, Путін заявив: “У нас немає таких проблем зі Швецією і Фінляндією, які, на жаль, є з Україною. У нас немає ні територіальних питань і спорів та нічого, що могло б нас турбувати з точки зору членства Фінляндії і Швеції в НАТО. Ну, хочеться їм – будь ласка”.

Він також наголосив, що “вступ у НАТО шведів та фінів – це зовсім не те, що вступ України“.

Саміт глав Каспійських держав став для Путіна першою закордонною поїздкою після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. На шляху до Туркменістану він відвідав також Таджикистан.

Окрім президента Росії, у Каспійському саміті взяли участь президенти Азербайджану, Ірану, Казахстану й Туркменістану.

Як інформувала “Новинарня“, вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області, де перебували близько тисячі людей. Торговельний центр зайнявся, пожежа охопила понад 10 тис. кв. метрів.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни вразили цивільний об’єкт у Кременчуці ракетами Х-22 низької точності, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

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