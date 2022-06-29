Home / Війна / Путін усе ще хоче захопити більшу частину України, – розвідка США

Путін усе ще хоче захопити більшу частину України, – розвідка США

29/06/2022 21:10

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.

Про це в середу, 29 червня, інформує Reuters.

“Ми й далі перебуваємо в ситуації, коли розглядаємо Путіна і вважаємо, що він має по суті ті ж політичні цілі, які мав і раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України”, – заявила Гейнс.

Американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі.

Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого РФ досягне лише незначних завоювань.

Інші сценарії – це масштабний прорив Росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами із можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

“Якщо коротко, то ситуація має доволі похмурий вигляд”, – підсумувала директорка Національної розвідки США.

Читайте також:
Переговори з Росією можливі тільки після її поразки в Україні, – глава МЗС Британії

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині блискавка підірвала замінований міст, є загиблий

Біля села Демидів Вишгородського району влучання блискавки зруйнувало замінований міст через річку Ірпінь. Загинула одна людина, ще двоє – поранені. Про це в середу, 29 червня, повідомляє пресслужба Київської...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse