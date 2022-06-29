Путін усе ще хоче захопити більшу частину України, – розвідка США

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.
Про це в середу, 29 червня, інформує Reuters.
“Ми й далі перебуваємо в ситуації, коли розглядаємо Путіна і вважаємо, що він має по суті ті ж політичні цілі, які мав і раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України”, – заявила Гейнс.
Американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі.
Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого РФ досягне лише незначних завоювань.
Інші сценарії – це масштабний прорив Росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами із можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.
“Якщо коротко, то ситуація має доволі похмурий вигляд”, – підсумувала директорка Національної розвідки США.
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