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Переговори з Росією можливі тільки після її поразки в Україні, – глава МЗС Британії

29/06/2022 11:55

Глава МЗС Британії Ліз Трасс вважає, що мирні переговори з Росією потрібно вести тільки після її поразки в Україні.

Про це Трасс сказала під час публічного форуму НАТО, який відбувається на полях саміту в іспанській столиці в середу, 29 червня, пише “Європейська правда”.

“Нам необхідно забезпечити поразку Росії в Україні. Це необхідно для європейської безпеки, свободи та демократії. Це єдиний спосіб, у який можна досягти тривалого миру в Європі”, – сказала Ліз Трасс.

Вона відзначила, що не вважає можливим вести переговори з Росією у ситуації, коли її війська залишаються в Україні.

“Є люди, які говорять, що є можливості для переговорів зараз у той час, як Росія ще в Україні. Але я думаю, що це принесе фальшивий мир. Це призведе до подальшої агресії у майбутньому. Ми повинні вивчити уроки минулого – помилки мінського протоколу, до прикладу, який не зміг забезпечити тривалий мир у регіоні”, – зазначила глава МЗС Британії.

Вона підкреслила, що “ми повинні спершу перемогти Росію, а потім вести переговори”.

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