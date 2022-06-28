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Є реальна загроза, що агресія РФ вийде за межі України, – міністр оборони Британії

28/06/2022 18:29

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що Російська Федерація може поширити свою агресію за межі України.

Це становить для Європи “найбільш пряму та нагальну загрозу”.

Про це Воллес заявив на пресконференції у вівторок, 28 червня, передає “Європейська правда”.

“За останні роки стала зростати загроза від держав. Просто зараз Росія – це найбільш пряма і нагальна загроза нашим союзникам і нам. І я цілком серйозно кажу, що існує дуже реальна небезпека, що Росія кине виклик іншим територіям Європи, але у дні ракет великої дальності й прихованих операцій відстань уже не забезпечує захист”, – наголосив урядовець.

Воллес додав, що в сучасних умовах змінився характер загроз, які постають перед Великою Британією і світом, але не уточнив, про що саме йдеться.

Водночас він підкреслив, що не лише Росія становить загрозу Британії.

“Рішучий Китай, який готовий кинути виклик системі, що заснована на правилах, і демократії; тероризм, що охопив Африку, ядерні амбіції Ірану, які досі не вирішені – загроза зростає”, – наголосив британський міністр оборони.

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