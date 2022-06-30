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Франція посилить військову допомогу Україні і зміцнить свій контингент на східному фланзі НАТО

30/06/2022 16:26

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про одностайне рішення держав-членів НАТО посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

Про це в четвер, 30 червня, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Союзники виконують свої обов’язки. Франція дуже швидко поставить (Україні) шість додаткових самохідних артилерійських установок “Цезар”, а також бронетехніку”, – сказав Макрон на пресконференції після завершення в Мадриді саміту НАТО.

Він охарактеризував обстановку в Україні як “надзвичайно серйозну”.

Президент Франції також оголосив про плани посилення французької військової присутності на східному фланзі Північноатлантичного альянсу.

“Ми ухвалили рішення про військове посилення на східному фланзі НАТО”, – наголосив Макрон.

Він також заявив, що саміт, що завершився, відзначений дуже важливим кроком, що стосується приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО, на яке отримано згоду Туреччини.

“Це рішення зміцнить їхню безпеку і дасть змогу зробити значний внесок у нашу колективну позицію і нашу європейську безпеку. Я дякую Туреччині за те, що вона приєдналася до консенсусу, що поважає суверенний вибір”, – сказав Макрон.

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