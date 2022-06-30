Home / Війна / Україна здатна відбити війська РФ цього року, – Джонсон

Україна здатна відбити війська РФ цього року, – Джонсон

30/06/2022 16:11

Україна має реалістичний план, що здатний змінити перебіг війни, та поділилася ним із партнерами.

Про це в четвер, 30 червня, заявив у Мадриді прем’єр Британії Борис Джонсон, передає “Європейська правда”.

Джонсон, відповідаючи на запитання про оголошені Володимиром Зеленським плани перемогти вже цього року, повідомив, що оптимістично оцінює спроможність Києва. А також нагадав про свій несподіваний приїзд до Києва за тиждень до самітів G7 та НАТО.

“Я їздив в Україну перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоби зрозуміти, яким є бачення у Зеленського і української влади. І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоби Україна втрималася”, – заявив він

Британський прем’єр погодився з необхідністю постачати до України нове озброєння.

“З цим пов’язане постачання в Україну РСЗВ, яке має особливе значення. І я вражений тим, як українці ефективно навчаються їх використовувати”, – додав він.

“Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути”, – наголосив прем’єр Сполученого Королівства.

Читайте також:
Джонсон застеріг від пошуку “поганого миру” в Україні

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна здатна відбити війська РФ цього року, – Джонсон

Україна має реалістичний план, що здатний змінити перебіг війни, та поділилася ним із партнерами. Про це в четвер, 30 червня, заявив у Мадриді прем’єр Британії Борис Джонсон, передає “Європейська...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse