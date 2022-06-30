Україна здатна відбити війська РФ цього року, – Джонсон

Україна має реалістичний план, що здатний змінити перебіг війни, та поділилася ним із партнерами.

Про це в четвер, 30 червня, заявив у Мадриді прем’єр Британії Борис Джонсон, передає “Європейська правда”.

Джонсон, відповідаючи на запитання про оголошені Володимиром Зеленським плани перемогти вже цього року, повідомив, що оптимістично оцінює спроможність Києва. А також нагадав про свій несподіваний приїзд до Києва за тиждень до самітів G7 та НАТО.

“Я їздив в Україну перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоби зрозуміти, яким є бачення у Зеленського і української влади. І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоби Україна втрималася”, – заявив він

Британський прем’єр погодився з необхідністю постачати до України нове озброєння.

“З цим пов’язане постачання в Україну РСЗВ, яке має особливе значення. І я вражений тим, як українці ефективно навчаються їх використовувати”, – додав він.

“Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути”, – наголосив прем’єр Сполученого Королівства.

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