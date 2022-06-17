Про що говорили Джонсон та Зеленський: підсумки візиту британського прем’єра до Києва

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава української держави відзначив, що це вже другий візит очільника британського уряду до Києва з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну, передає пресслужба ОПУ.

“Я дуже вдячний тобі за таку увагу до нашого народу, до всіх наших людей, до нашої держави. І за лідерство й безпрецедентну підтримку Британії для України”, – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Бориса Джонсона під час спільної заяви для представників ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

За словами президента України, перемовини були максимально предметними, наповненими важливими деталями. Серед ключових питань – двосторонні відносини та загальна ситуація у Європі та світі.

«Передусім це дві важливі речі – оборона й безпека. Ми детально обговорили поточну ситуацію на передовій, на нашому сході, на півдні нашої держави, наші можливості в захисті України від російських окупантів. Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги. Тому що саме такий результат потрібен для України – перемога нашої держави», – наголосив він.

Володимир Зеленський подякував Прем’єр-міністрові Великої Британії за розуміння збройних потреб нашої держави.

«Зокрема, говорили про необхідність збільшити постачання важкої зброї. Головне сьогодні – забезпечити також протиповітряну оборону для України. Почали рухатися в цьому напрямку. Російські ракети залишаються загрозою для наших людей, для всієї території України. Абсолютна більшість російських ракетних ударів ведеться російською армією по звичайних людях, по цивільній інфраструктурі – житлових будинках, школах, лікарнях, університетах, транспорту. Очевидно, що це має бути одним із першочергових завдань для всіх нас, для наших партнерів – допомогти в захисті від російських ракет. Це буде гарантією життя для людей на більшості нашої території», – заявив Президент.

Також, за його словами, під час перемовин сторони торкнулися підсумків третьої зустрічі у форматі «Рамштайн», де Велика Британія сприяла інтересам України.

Крім того, співрозмовники обговорили потребу нашої держави у фінансовій та економічній підтримці.

«Це не тільки фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів Російською Федерацією. Також проговорили складне питання – це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі», – сказав Президент.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон порушили питання посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

«Я подякував за особисту принциповість і лідерство Бориса в цьому напрямку. Ми передали й свої напрацювання, свої пропозиції. Можемо зробити санкції такими, щоб Росія справді відчувала, що її агресія, її терористичні дії проти України та проти глобальної стабільності призведуть до збитків для самої ж Росії – агресор повинен заплатити за цю агресію, за цю війну найбільшу ціну», – наголосив Глава держави й додав, що РФ також повинна компенсувати всі збитки, завдані людям, громадам та бізнесу.

Крім того, на його переконання, Росія має відповісти й за спровоковану нею продовольчу кризу та дефіцит харчів на світовому ринку, який виник через російську блокаду українських портів.

Сторони також продовжили опрацювання гарантій безпеки для України, які можуть дати стабільність не тільки нашій державі, а й Європі та світу.

«Звичайно, маємо нарощувати нашу співпрацю для розмінування території України. Про цей напрямок також почали детально говорити. І ми готуємося до наповнення практичними кроками процесу відбудови нашої держави. Сумнівів, що ми переможемо, у нас немає, тому ми вже готуємося до відбудови країни після нашої перемоги. Дуже дякую ще раз за шефство над Києвом і Київською областю, яке взяла на себе Британія», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Борис Джонсон відзначив героїзм Збройних Сил України, їхню сміливість і відвагу. Він висловив розуміння стосовно неможливості будь-яких компромісів українського народу з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Україна страждає, українські військові страждають, але є всі ознаки й докази, що війська РФ перебувають під значним тиском, зазнають тяжких втрат, колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів нападу на Україну вони досі не досягли тих цілей, які визначили для себе на перший тиждень», – сказав Прем’єр-міністр.

За його словами, Велика Британія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тож посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку нашої держави та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму Володимира Путіна.

«Я розумію необхідність продовження фінансової підтримки України, розблокування експорту зернових, який Путін узяв у заручники, намагаючись позбавити світ їжі», – зазначив Борис Джонсон.

Прем’єр-міністр Великої Британії запевнив, що його країна готова й надалі надавати Україні озброєння, організовувати підготовку військових для його застосування.

«Український народ і ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть насправді зробити українці, а саме – вигнати агресора з України», – резюмував Борис Джонсон.

Також Зеленський і Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир, поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Пам’ять полеглих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів.

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