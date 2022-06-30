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Указом президента посмертно нагороджені одразу 223 воїни ЗСУ

30/06/2022 23:41

Сайт президент оприлюднив указ про відзначення державними нагородами, підписаний цього ж дня, 30 червня.

Указом №460/2022 вшановані 237 військовослужбовців Збройних сил України, з них 223 – посмертно.

Серед полеглих – воїни від солдата до підполковника.

“Вічна пам’ять кожному, кожній, хто віддав життя за нашу з вами свободу, свободу України!” – сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №460/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ПРИЙМАКА Назарія Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕРУСА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта

БОРОДІЯ Дмитра Петровича — полковника

БУЩУКА Івана Олександровича (посмертно) — лейтенанта

ВІТЮКА Ігоря Івановича (посмертно) — лейтенанта

ЗАКЛАДНОГО Вадима Олексійовича — полковника

ЗЕЛЕНСЬКОГО Ігоря Владиславовича (посмертно) — капітана

КОРМІЛЬЦЕВА Володимира Павловича — старшого лейтенанта

КОТА Ігоря Івановича (посмертно) — майора

ЛОЗІНСЬКОГО Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта

САВЧУКА Любомира Олексійовича (посмертно) — лейтенанта

СКУРАТІВСЬКОГО Артема Володимировича — підполковника

МАЗІНА Сергія Петровича (посмертно) — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БЛІНОВА Костянтина Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛІНІЙЧУКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта

МОЇСЕЄНКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

ПРЯДКА Владислава Володимировича — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АБРАМОВА Максима Олександровича (посмертно) — солдата

АГЄЄВА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата

АГРИЗКОВА Олега Геннадійовича (посмертно) — солдата

АНДРУНЕВЧИНА Петра Юрійовича (посмертно) — солдата

АНДРЮШКІНА Максима Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

АНТОНА Юрія Володимировича (посмертно) — головного сержанта

АРТЕМИЧА Івана Михайловича (посмертно) — сержанта

БАГНІЯ Юрія Мироновича (посмертно) — солдата

БАГРІЯ Віталія Юрійовича (посмертно) — солдата

БАЖАНА Віктора Вікторовича (посмертно) — солдата

БЕЛІКОВА Ігоря Вікторовича (посмертно) — солдата

БЕРЬОЗКІНА Юрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

БІГУНА Владислава Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

БІЛАЯ Павла Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БІЛОКОНЯ Богдана Сергійовича (посмертно) — солдата

БОЙЧУКА Івана Івановича (посмертно) — солдата

БОНДАРЯ Віталія Івановича (посмертно) — старшого солдата

БОРОВЦЯ Романа Вікторовича (посмертно) — солдата

БОРУЦА Андрія Михайловича (посмертно) — солдата

БОСЮКОВА Андрія Ігоровича (посмертно) — лейтенанта

БОЯРКА Олексія Григоровича (посмертно) — старшого солдата

БРИНЗУ Олега Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

БУДІЛКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

БУЛЕЦУ Миколу Васильовича (посмертно) — солдата

БУРЮ Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта

ВАВРИЧУКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ВАСЕЙКА Петра Івановича (посмертно) — старшого солдата

ВАЩИШИНА Василя Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ВАЩУКА Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

ВЕРБОВСЬКОГО Філіпа Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ВЕСЕЛОВСЬКОГО Богдана Богдановича (посмертно) — солдата

ВЄРТІЄВА Андрія Вікторовича (посмертно) — солдата

ВІЙТОВИЧА Артема Михайловича (посмертно) — солдата

ВОЗНЯКА Назара Ігоровича — солдата

ВОЙТЮКА Андрія Вячеславовича (посмертно) — солдата

ВОЙТЮКА Дмитра Романовича (посмертно) — солдата

ВОРОНОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ВОРОПАЄВА Володимира Геннадійовича (посмертно) — солдата

ГАЛЕНДУ Івана Мар’яновича (посмертно) — старшого сержанта

ГАЛИЧА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата

ГАПІЧА Микиту Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ГАРМАША Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ГЕМБЕЦЯ Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата

ГОЛУБА Богдана Володимировича (посмертно) — солдата

ГОЛУБЕНКА Юрія Івановича — солдата

ГОРІШНОГО Олега Вікторовича (посмертно) — солдата

ГОРОДОВОГО Максима Вікторовича (посмертно) — солдата

ГОРПИНИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ГРЕКОВА Анатолія Олексійовича (посмертно) — солдата

ГРЕМЯЧКІНА Михайла Олександровича (посмертно) — солдата

ГРИГОРІВА Юрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ГРИНЯ Станіслава Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ГРІШКОВСЬКОГО Євгенія Павловича (посмертно) — молодшого сержанта

ГУБІНА Олексія Володимировича (посмертно) — капітана

ДЕЛІНКА Віталія Ігнатовича (посмертно) — солдата

ДОЛГОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ДРАГУСА Михайла Степановича — солдата

ДУДУ Руслана Анатолійовича (посмертно) — солдата

ДУМАНСЬКОГО Миколу Адамовича (посмертно) — старшого сержанта

ЄГОРОВА Дмитра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖЕРУКА Сергія Вячеславовича (посмертно) — солдата

ЖУКА Ігоря Юрійовича (посмертно) — солдата

ЖУРБУ Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЖУРБУ Олега Миколайовича (посмертно) — сержанта

ЗАВГОРОДНЬОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

ЗАГИНАЙЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗАЛОЗНОГО Дмитра Петровича (посмертно) — солдата

ЗАСАНСЬКОГО Романа Володимировича (посмертно) — солдата

ЗАХАРЧЕНКА Миколу Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНИЦЬКОГО Віталія Васильовича (посмертно) — солдата

ІВАНОВА Сергія Валентиновича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ІВАШКА Романа Вікторовича (посмертно) — головного сержанта

ІСАЧЕНКА Владислава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ІСУПОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

КАРАПАТУ Івана Григоровича (посмертно) — старшого сержанта

КАРПЦЯ Євгена Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

КАРПЦЯ Степана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КАТАМАЯ Володимира Богдановича (посмертно) — старшого сержанта

КВЯТКОВСЬКОГО Андрія Ігоровича (посмертно) — сержанта

КІНДРАТА Дмитра Івановича (посмертно) — старшого солдата

КЛЕБАНА Олега Васильовича (посмертно) — солдата

КЛЮЙКА Івана Костянтиновича (посмертно) — старшого солдата

КОБЕРНИКА Віталія Віталійовича (посмертно) — солдата

КОБЗАРЯ Бориса Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Олександра Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата

КОВАЛЬОВА Михайла Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КОЗАЧКА Артема Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КОЗКУ Віталія Олексійовича (посмертно) — сержанта

КОЛІСЕЦЬКОГО Богдана Вікторовича (посмертно) — солдата

КОНЄВА Євгена Вікторовича (посмертно) — солдата

КОНИШЕВА Семена Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОПЧУКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КОРНІЙЧУКА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата

КОРОТКИХ Олега Ігоровича (посмертно) — солдата

КОСТРИЦЬКОГО Ігоря Ярославовича — солдата

КОСТЮКА Андрія Ярославовича (посмертно) — солдата

КОЧЕРГУ Романа Віліновича (посмертно) — сержанта

КРЮКОВА Юрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЗНЄЦОВА Віталія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЗЬМІНСЬКОГО Михайла Ігоровича (посмертно) — солдата

КУЛЯНА Володимира-Василя Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

КУРАКІНА Івана Володимировича (посмертно) — солдата

КУРИЛЬЧИКА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата

ЛЕШЕНКА Дмитра Андрійовича (посмертно) — солдата

ЛИТВИНЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛИТВИНЮКА Руслана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛІТВІНЧУКА Володимира Євгеновича (посмертно) — старшого солдата

ЛІЩУКА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЛОБАЧА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

ЛОТОЦЬКОГО Миколу Андрійовича (посмертно) — солдата

ЛУЗ’ЯНОВА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата

ЛУКАЩУКА Вадима Анатолійовича — старшого лейтенанта

ЛЮЗАКА Федора Степановича (посмертно) — сержанта

МАГДУ Віталія Олеговича (посмертно) — старшого солдата

МАЄВСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — солдата

МАЗУРИКА Любомира Миколайовича (посмертно) — солдата

МАКОВЕЦЬКОГО Івана Миколайовича (посмертно) — солдата

МАКСИМЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МАКСИМІВА Володимира Богдановича (посмертно) — старшого сержанта

МАЛИГІНА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

МАЛЮТУ Миколу Васильовича (посмертно) — сержанта

МАНЧУЛА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

МАРТИНЕНКА Максима Вікторовича (посмертно) — солдата

МАРТИНЮКА Валерія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

МАРУЩАКА Сергія Леонідовича (посмертно) — солдата

МЕЛЬНІКОВА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата

МИХАЛЬЧУКА Ігоря Павловича (посмертно) — молодшого сержанта

МІГЕЛЯ Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата

МОВШУКА Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

МОСІЙЧУКА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата

МОСІЙЧУКА Романа Володимировича (посмертно) — сержанта

МУДРОХУ Вадима Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

НЕМЧЕНКА Юрія Олександровича (посмертно) — солдата

НЕСТЕРУКА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

НІКІТІНА Сергія Володимировича (посмертно) — прапорщика

НІКІШИНА Руслана Володимировича (посмертно) — солдата

ОВСЯНИКОВА Ярослава Олександровича (посмертно) — солдата

ОНИСИКА Юрія Степановича (посмертно) — старшого солдата

ОРГАНІСТОГО Володимира Євгеновича (посмертно) — солдата

ПАВЕЛЬКА Анатолія Володимировича (посмертно) — солдата

ПАЛЕНКА Віктора Олександровича (посмертно) — солдата

ПАШКА Анатолія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ПОВСТЯНОГО Станіслава Станіславовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПОВШЕДНОГО Ігоря Володимировича (посмертно) — сержанта

ПРИПУТЕНКА Віктора Олександровича (посмертно) — головного сержанта

ПРИХОДЬКА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ПРОСВЄТОВА Андрія Геннадійовича (посмертно) — солдата

ПУСТОВІТА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ПУЧКОВА Олексія Валерійовича (посмертно) — солдата

РИЦЬКОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

РОМАНЦЯ Дениса Васильовича (посмертно) — солдата

РОМАНОВСЬКОГО Романа Станіславовича (посмертно) — молодшого сержанта

РОМАНЦЯ Миколу Юрійовича (посмертно) — головного сержанта

РОМАНЧУКА Володимира Ярославовича (посмертно) — солдата

РУБАШЕВСЬКОГО Дмитра Олеговича (посмертно) — солдата

РУДНІЧЕНКА Олександра Григоровича (посмертно) — солдата

РУСЄВА Олексія Геннадійовича (посмертно) — солдата

РУССА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата

САВРІЯ Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата

САВЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

САГАЙДАКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

САМСОНЕНКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата

СЕЛЕЗНЬОВА Володимира Сергійовича (посмертно) — солдата

СЕМИКІНА Аркадія Георгійовича (посмертно) — солдата

СЕМЧУКА Євгенія Вікторовича (посмертно) — сержанта

СЕНЯ Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

СИМОНОВИЧА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата

СИТНІКОВА Леоніда Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта

СІНЬКА Леоніда Владиславовича (посмертно) — солдата

СКИБИКА Олега Олеговича (посмертно) — старшого солдата

СКОЛОЗДРУ Андріана Михайловича (посмертно) — солдата

СМОЛЕНСЬКОГО Андрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

СНІГУРА Володимира Яковича (посмертно) — солдата

СНІГУРА Євгенія Сергійовича (посмертно) — солдата

СОБИЛЬСЬКОГО Миколу Леонідовича (посмертно) — солдата

СОНІЧА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

СТАДНИЧУКА Володимира Романовича (посмертно) — солдата

СТАСЯ Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата

СТАСЬКІВА Миколу Миколайовича (посмертно) — сержанта

СТЕПАНЕНКА Сергія Семеновича (посмертно) — сержанта

СТЕПАНОВА Євгена Романовича (посмертно) — солдата

СТЕФАНКА Василя Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

СТРОМЕНКА Андрія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ТАЗАЄВА Любомира Леонідовича (посмертно) — солдата

ТИМІНСЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — солдата

ТКАЧЕНКА Андрія Павловича (посмертно) — солдата

ТЛУСТОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ТОПАЛА Олександра Станіславовича (посмертно) — старшого солдата

ТУРПЕТКА Сергія Михайловича (посмертно) — сержанта

УЖВУ Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата

ФЕРЕНЦІ Василя Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ФЕСЕНКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ФІЛІПЧУКА Анатолія Святославовича (посмертно) — солдата

ХАРУКА Віталія Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

ХЛІБОВИЧА Олега Федоровича (посмертно) — солдата

ХЛІВНОГО Олега Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

ХМЕЛЯ Максима Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ХОДАНІЦЬКОГО Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЦАРИКА Петра Вікторовича (посмертно) — солдата

ЧЕЛЯДИНА Демида Валерійовича (посмертно) — солдата

ЧЕРНОВА Віктора Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРНЯКА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата

ЧМІЛЯ Павла Михайловича (посмертно) — солдата

ЧОЛАЧА Степана Омеляновича (посмертно) — сержанта

ЧОРНОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШАХРАЯ Сергія Валентиновича (посмертно) — солдата

ШВИДКОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ШЕВЦОВА Івана Андрійовича — солдата

ШЕЛЕСТА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ШЕРЕМЕТУ Олега Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ШИЛЬНІКОВА Олексія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ШКИМБУ Руслана Степановича (посмертно) — солдата

ШМАКОВА Олега Івановича (посмертно) — солдата

ШПАКОВСЬКОГО Андрія Володимировича (посмертно) — сержанта

ЮЗЕФОВИЧА Юліана Ігоровича (посмертно) — солдата

ЯВОРСЬКОГО Романа Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ЯНІСІВА Михайла Івановича (посмертно) — солдата

ЯРКОВА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЯЦКОВСЬКОГО Михайла Івановича (посмертно) — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 червня 2022 року
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Редактор:

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