Указом президента посмертно нагороджені одразу 223 воїни ЗСУ

Сайт президент оприлюднив указ про відзначення державними нагородами, підписаний цього ж дня, 30 червня.
Указом №460/2022 вшановані 237 військовослужбовців Збройних сил України, з них 223 – посмертно.
Серед полеглих – воїни від солдата до підполковника.
“Вічна пам’ять кожному, кожній, хто віддав життя за нашу з вами свободу, свободу України!” – сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ПРИЙМАКА Назарія Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕРУСА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта
БОРОДІЯ Дмитра Петровича — полковника
БУЩУКА Івана Олександровича (посмертно) — лейтенанта
ВІТЮКА Ігоря Івановича (посмертно) — лейтенанта
ЗАКЛАДНОГО Вадима Олексійовича — полковника
ЗЕЛЕНСЬКОГО Ігоря Владиславовича (посмертно) — капітана
КОРМІЛЬЦЕВА Володимира Павловича — старшого лейтенанта
КОТА Ігоря Івановича (посмертно) — майора
ЛОЗІНСЬКОГО Валентина Валентиновича — старшого лейтенанта
САВЧУКА Любомира Олексійовича (посмертно) — лейтенанта
СКУРАТІВСЬКОГО Артема Володимировича — підполковника
МАЗІНА Сергія Петровича (посмертно) — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БЛІНОВА Костянтина Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛІНІЙЧУКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта
МОЇСЕЄНКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
ПРЯДКА Владислава Володимировича — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АБРАМОВА Максима Олександровича (посмертно) — солдата
АГЄЄВА Олександра Віталійовича (посмертно) — солдата
АГРИЗКОВА Олега Геннадійовича (посмертно) — солдата
АНДРУНЕВЧИНА Петра Юрійовича (посмертно) — солдата
АНДРЮШКІНА Максима Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
АНТОНА Юрія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
АРТЕМИЧА Івана Михайловича (посмертно) — сержанта
БАГНІЯ Юрія Мироновича (посмертно) — солдата
БАГРІЯ Віталія Юрійовича (посмертно) — солдата
БАЖАНА Віктора Вікторовича (посмертно) — солдата
БЕЛІКОВА Ігоря Вікторовича (посмертно) — солдата
БЕРЬОЗКІНА Юрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
БІГУНА Владислава Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
БІЛАЯ Павла Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
БІЛОКОНЯ Богдана Сергійовича (посмертно) — солдата
БОЙЧУКА Івана Івановича (посмертно) — солдата
БОНДАРЯ Віталія Івановича (посмертно) — старшого солдата
БОРОВЦЯ Романа Вікторовича (посмертно) — солдата
БОРУЦА Андрія Михайловича (посмертно) — солдата
БОСЮКОВА Андрія Ігоровича (посмертно) — лейтенанта
БОЯРКА Олексія Григоровича (посмертно) — старшого солдата
БРИНЗУ Олега Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
БУДІЛКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
БУЛЕЦУ Миколу Васильовича (посмертно) — солдата
БУРЮ Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта
ВАВРИЧУКА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ВАСЕЙКА Петра Івановича (посмертно) — старшого солдата
ВАЩИШИНА Василя Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ВАЩУКА Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
ВЕРБОВСЬКОГО Філіпа Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ВЕСЕЛОВСЬКОГО Богдана Богдановича (посмертно) — солдата
ВЄРТІЄВА Андрія Вікторовича (посмертно) — солдата
ВІЙТОВИЧА Артема Михайловича (посмертно) — солдата
ВОЗНЯКА Назара Ігоровича — солдата
ВОЙТЮКА Андрія Вячеславовича (посмертно) — солдата
ВОЙТЮКА Дмитра Романовича (посмертно) — солдата
ВОРОНОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ВОРОПАЄВА Володимира Геннадійовича (посмертно) — солдата
ГАЛЕНДУ Івана Мар’яновича (посмертно) — старшого сержанта
ГАЛИЧА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
ГАПІЧА Микиту Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ГАРМАША Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ГЕМБЕЦЯ Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
ГОЛУБА Богдана Володимировича (посмертно) — солдата
ГОЛУБЕНКА Юрія Івановича — солдата
ГОРІШНОГО Олега Вікторовича (посмертно) — солдата
ГОРОДОВОГО Максима Вікторовича (посмертно) — солдата
ГОРПИНИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ГРЕКОВА Анатолія Олексійовича (посмертно) — солдата
ГРЕМЯЧКІНА Михайла Олександровича (посмертно) — солдата
ГРИГОРІВА Юрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ГРИНЯ Станіслава Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ГРІШКОВСЬКОГО Євгенія Павловича (посмертно) — молодшого сержанта
ГУБІНА Олексія Володимировича (посмертно) — капітана
ДЕЛІНКА Віталія Ігнатовича (посмертно) — солдата
ДОЛГОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ДРАГУСА Михайла Степановича — солдата
ДУДУ Руслана Анатолійовича (посмертно) — солдата
ДУМАНСЬКОГО Миколу Адамовича (посмертно) — старшого сержанта
ЄГОРОВА Дмитра Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ЖЕРУКА Сергія Вячеславовича (посмертно) — солдата
ЖУКА Ігоря Юрійовича (посмертно) — солдата
ЖУРБУ Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЖУРБУ Олега Миколайовича (посмертно) — сержанта
ЗАВГОРОДНЬОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
ЗАГИНАЙЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ЗАЛОЗНОГО Дмитра Петровича (посмертно) — солдата
ЗАСАНСЬКОГО Романа Володимировича (посмертно) — солдата
ЗАХАРЧЕНКА Миколу Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ІВАНИЦЬКОГО Віталія Васильовича (посмертно) — солдата
ІВАНОВА Сергія Валентиновича (посмертно) — старшого солдата
ІВАНЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ІВАШКА Романа Вікторовича (посмертно) — головного сержанта
ІСАЧЕНКА Владислава Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ІСУПОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
КАРАПАТУ Івана Григоровича (посмертно) — старшого сержанта
КАРПЦЯ Євгена Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
КАРПЦЯ Степана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КАТАМАЯ Володимира Богдановича (посмертно) — старшого сержанта
КВЯТКОВСЬКОГО Андрія Ігоровича (посмертно) — сержанта
КІНДРАТА Дмитра Івановича (посмертно) — старшого солдата
КЛЕБАНА Олега Васильовича (посмертно) — солдата
КЛЮЙКА Івана Костянтиновича (посмертно) — старшого солдата
КОБЕРНИКА Віталія Віталійовича (посмертно) — солдата
КОБЗАРЯ Бориса Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Олександра Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата
КОВАЛЬОВА Михайла Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КОЗАЧКА Артема Васильовича (посмертно) — старшого солдата
КОЗКУ Віталія Олексійовича (посмертно) — сержанта
КОЛІСЕЦЬКОГО Богдана Вікторовича (посмертно) — солдата
КОНЄВА Євгена Вікторовича (посмертно) — солдата
КОНИШЕВА Семена Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОПЧУКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого солдата
КОРНІЙЧУКА Максима Сергійовича (посмертно) — солдата
КОРОТКИХ Олега Ігоровича (посмертно) — солдата
КОСТРИЦЬКОГО Ігоря Ярославовича — солдата
КОСТЮКА Андрія Ярославовича (посмертно) — солдата
КОЧЕРГУ Романа Віліновича (посмертно) — сержанта
КРЮКОВА Юрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЗНЄЦОВА Віталія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЗЬМІНСЬКОГО Михайла Ігоровича (посмертно) — солдата
КУЛЯНА Володимира-Василя Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
КУРАКІНА Івана Володимировича (посмертно) — солдата
КУРИЛЬЧИКА Миколу Сергійовича (посмертно) — солдата
ЛЕШЕНКА Дмитра Андрійовича (посмертно) — солдата
ЛИТВИНЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛИТВИНЮКА Руслана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛІТВІНЧУКА Володимира Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
ЛІЩУКА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ЛОБАЧА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
ЛОТОЦЬКОГО Миколу Андрійовича (посмертно) — солдата
ЛУЗ’ЯНОВА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата
ЛУКАЩУКА Вадима Анатолійовича — старшого лейтенанта
ЛЮЗАКА Федора Степановича (посмертно) — сержанта
МАГДУ Віталія Олеговича (посмертно) — старшого солдата
МАЄВСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — солдата
МАЗУРИКА Любомира Миколайовича (посмертно) — солдата
МАКОВЕЦЬКОГО Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
МАКСИМЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
МАКСИМІВА Володимира Богдановича (посмертно) — старшого сержанта
МАЛИГІНА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
МАЛЮТУ Миколу Васильовича (посмертно) — сержанта
МАНЧУЛА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
МАРТИНЕНКА Максима Вікторовича (посмертно) — солдата
МАРТИНЮКА Валерія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
МАРУЩАКА Сергія Леонідовича (посмертно) — солдата
МЕЛЬНІКОВА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата
МИХАЛЬЧУКА Ігоря Павловича (посмертно) — молодшого сержанта
МІГЕЛЯ Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата
МОВШУКА Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
МОСІЙЧУКА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата
МОСІЙЧУКА Романа Володимировича (посмертно) — сержанта
МУДРОХУ Вадима Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
НЕМЧЕНКА Юрія Олександровича (посмертно) — солдата
НЕСТЕРУКА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
НІКІТІНА Сергія Володимировича (посмертно) — прапорщика
НІКІШИНА Руслана Володимировича (посмертно) — солдата
ОВСЯНИКОВА Ярослава Олександровича (посмертно) — солдата
ОНИСИКА Юрія Степановича (посмертно) — старшого солдата
ОРГАНІСТОГО Володимира Євгеновича (посмертно) — солдата
ПАВЕЛЬКА Анатолія Володимировича (посмертно) — солдата
ПАЛЕНКА Віктора Олександровича (посмертно) — солдата
ПАШКА Анатолія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ПОВСТЯНОГО Станіслава Станіславовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПОВШЕДНОГО Ігоря Володимировича (посмертно) — сержанта
ПРИПУТЕНКА Віктора Олександровича (посмертно) — головного сержанта
ПРИХОДЬКА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ПРОСВЄТОВА Андрія Геннадійовича (посмертно) — солдата
ПУСТОВІТА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ПУЧКОВА Олексія Валерійовича (посмертно) — солдата
РИЦЬКОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
РОМАНЦЯ Дениса Васильовича (посмертно) — солдата
РОМАНОВСЬКОГО Романа Станіславовича (посмертно) — молодшого сержанта
РОМАНЦЯ Миколу Юрійовича (посмертно) — головного сержанта
РОМАНЧУКА Володимира Ярославовича (посмертно) — солдата
РУБАШЕВСЬКОГО Дмитра Олеговича (посмертно) — солдата
РУДНІЧЕНКА Олександра Григоровича (посмертно) — солдата
РУСЄВА Олексія Геннадійовича (посмертно) — солдата
РУССА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата
САВРІЯ Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата
САВЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
САГАЙДАКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
САМСОНЕНКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
СЕЛЕЗНЬОВА Володимира Сергійовича (посмертно) — солдата
СЕМИКІНА Аркадія Георгійовича (посмертно) — солдата
СЕМЧУКА Євгенія Вікторовича (посмертно) — сержанта
СЕНЯ Сергія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
СИМОНОВИЧА Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
СИТНІКОВА Леоніда Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта
СІНЬКА Леоніда Владиславовича (посмертно) — солдата
СКИБИКА Олега Олеговича (посмертно) — старшого солдата
СКОЛОЗДРУ Андріана Михайловича (посмертно) — солдата
СМОЛЕНСЬКОГО Андрія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
СНІГУРА Володимира Яковича (посмертно) — солдата
СНІГУРА Євгенія Сергійовича (посмертно) — солдата
СОБИЛЬСЬКОГО Миколу Леонідовича (посмертно) — солдата
СОНІЧА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
СТАДНИЧУКА Володимира Романовича (посмертно) — солдата
СТАСЯ Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата
СТАСЬКІВА Миколу Миколайовича (посмертно) — сержанта
СТЕПАНЕНКА Сергія Семеновича (посмертно) — сержанта
СТЕПАНОВА Євгена Романовича (посмертно) — солдата
СТЕФАНКА Василя Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
СТРОМЕНКА Андрія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ТАЗАЄВА Любомира Леонідовича (посмертно) — солдата
ТИМІНСЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — солдата
ТКАЧЕНКА Андрія Павловича (посмертно) — солдата
ТЛУСТОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ТОПАЛА Олександра Станіславовича (посмертно) — старшого солдата
ТУРПЕТКА Сергія Михайловича (посмертно) — сержанта
УЖВУ Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата
ФЕРЕНЦІ Василя Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ФЕСЕНКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ФІЛІПЧУКА Анатолія Святославовича (посмертно) — солдата
ХАРУКА Віталія Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
ХЛІБОВИЧА Олега Федоровича (посмертно) — солдата
ХЛІВНОГО Олега Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
ХМЕЛЯ Максима Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ХОДАНІЦЬКОГО Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЦАРИКА Петра Вікторовича (посмертно) — солдата
ЧЕЛЯДИНА Демида Валерійовича (посмертно) — солдата
ЧЕРНОВА Віктора Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ЧЕРНЯКА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата
ЧМІЛЯ Павла Михайловича (посмертно) — солдата
ЧОЛАЧА Степана Омеляновича (посмертно) — сержанта
ЧОРНОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
ШАХРАЯ Сергія Валентиновича (посмертно) — солдата
ШВИДКОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ШЕВЦОВА Івана Андрійовича — солдата
ШЕЛЕСТА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ШЕРЕМЕТУ Олега Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ШИЛЬНІКОВА Олексія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ШКИМБУ Руслана Степановича (посмертно) — солдата
ШМАКОВА Олега Івановича (посмертно) — солдата
ШПАКОВСЬКОГО Андрія Володимировича (посмертно) — сержанта
ЮЗЕФОВИЧА Юліана Ігоровича (посмертно) — солдата
ЯВОРСЬКОГО Романа Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ЯНІСІВА Михайла Івановича (посмертно) — солдата
ЯРКОВА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЯЦКОВСЬКОГО Михайла Івановича (посмертно) — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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