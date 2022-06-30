Зеленський назвав структури, причетні до звільнення Зміїного

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав силові структури, причетні до звільнення острова Зміїний від російських окупантів.

“Безперечно, головне слово сьогодні – «Зміїний». Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям «Альфи», вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню «Олександрія»”, – ідеться у відеозверненні Зеленського за підсумками 30 березня.

Він сказав, що острів Зміїний – “це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі”.

“Це ще не гарантує безпеку. Це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів”, – заявив глава держави, додавши, що так “крок за кроком” українські війська витіснять росіян із нашого моря, землі й неба.

Нагадаємо, вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїному, після чого його залишили російські війська, катерами й вертольотами. При цьому один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.

Читайте також:

Залужний прокоментував зачищення Зміїного від росіян. ВІДЕО