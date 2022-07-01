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Під завалами ТЦ у Кременчуці виявили 28 фрагментів тіл, – ДСНС

01/07/2022 11:10

У зруйнованому російською ракетою торговельному центрі “Амстор” у Кременчуці виявили 28 фрагментів тіл загиблих.

Про це повідомляє у п’ятницю, 1 липня,  ДСНС України.

“Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ “Амстор” додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Усього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

Як інформувала “Новинарня“, вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТРЦ “Амстор” у Кременчуці Полтавської області, де перебували близько тисячі людей. Торговельний центр зайнявся, пожежа охопила понад 10 тис. кв. метрів. Кількість жертв перевищує два десятки.
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни вразили цивільний об’єкт у Кременчуці ракетами Х-22 низької точності, випущеними з дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

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