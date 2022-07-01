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ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ

01/07/2022 15:14

Через позицію Росії ОБСЄ ініціювала заходи щодо закриття Офісу координатора проєктів в Україні.

Про це заявили голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, йдеться в заяві організації в п’ятницю, 1 липня.

“На жаль, попри переважну підтримку держав-учасниць (ОБСЄ – “Н”) продовження важливої роботи, яку Координатор проєктів виконував (в Україні) протягом 23 років, консенсусу щодо продовження його мандату не було досягнуто через позицію РФ”, – заявив Рау.

За його словами, польське головування в ОБСЄ докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти неоціненний досвід і знання, набуті Координатором проєктів в Україні, і забезпечити, щоб ОБСЄ залишалася присутньою та співпрацювала з Україною.

“Сьогодні, коли країна стикається з безпрецедентними викликами та труднощами через війну, наша підтримка важлива як ніколи”, – наголосив він.

Зазначається, що вся діяльність Офісу координатора проєктів в Україні припиняється з 1 липня.

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