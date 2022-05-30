Home / Війна / Контррозвідка зірвала операцію ФСБ з дискредитації ОБСЄ

Контррозвідка зірвала операцію ФСБ з дискредитації ОБСЄ

30/05/2022 14:23

Служба безпеки України встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України.
Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність.

Про це у понеділок, 30 травня, інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що для збору “доказової бази” загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та “вибивали” з них компрометуючу інформацію.

“У тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати “угоду про негласну співпрацю”, – йдеться в повідомленні.

Ще кількох працівників Місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати.

“А з 16 по 23 травня співробітники фсб, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру «свідчити» про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча рашисти до того 5 разів приїздили та грабували його”, – наголосили в українській спецслужбі.

Читайте також:
Контррозвідка затримала на Луганщині агентку РФ, котра “зливала” терористам дані про ЗСУ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

До суду скерували першу справу щодо зґвалтування під час війни

Офіс генерального прокурора скерував до суду першу справу щодо зґвалтування під час війни російським військовим. Випадок стався в березні під час окупації Броварського району Про це у понеділок, 30...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse