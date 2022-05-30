Контррозвідка зірвала операцію ФСБ з дискредитації ОБСЄ

Служба безпеки України встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України.
Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність.
Про це у понеділок, 30 травня, інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що для збору “доказової бази” загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та “вибивали” з них компрометуючу інформацію.
“У тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати “угоду про негласну співпрацю”, – йдеться в повідомленні.
Ще кількох працівників Місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати.
“А з 16 по 23 травня співробітники фсб, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру «свідчити» про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча рашисти до того 5 разів приїздили та грабували його”, – наголосили в українській спецслужбі.
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