Контррозвідка зірвала операцію ФСБ з дискредитації ОБСЄ

Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила, що спецслужби РФ провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України.

Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність.

Про це у понеділок, 30 травня, інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що для збору “доказової бази” загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та “вибивали” з них компрометуючу інформацію.

“У тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати “угоду про негласну співпрацю”, – йдеться в повідомленні.

Ще кількох працівників Місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати.

“А з 16 по 23 травня співробітники фсб, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру «свідчити» про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча рашисти до того 5 разів приїздили та грабували його”, – наголосили в українській спецслужбі.

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