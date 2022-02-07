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Контррозвідка затримала на Луганщині агентку РФ, котра “зливала” терористам дані про ЗСУ

07/02/2022 15:30

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що затримали учасницю агентурної мережі, що діяла в інтересах терористичної організації “ДНР”. Курував діяльність агентів кадровий працівник так званої спецслужби “МДБ ДНР” самопроголошеної республіки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у понеділок, 7 лютого.

Оперативники СБУ встановили, що мешканка Волноваського району була завербована наприкінці 2020 року знайомим, який перейшов на бік бойовиків. Жінка погодилась виконувати злочинні завдання через ідейні переконання та матеріальну оплату.

“Куратором агентки став заступник начальника відділу «контррозвідки» бойовиків, які напряму підконтрольні російським спецслужбам. Він є зрадником, колишнім співробітником одного з українських силових відомств України, з 2014 року перебуває в розшуку за дезертирство. Жінка отримала завдання збирати відомості про місця дислокації підрозділів однієї з окремих механізованих бригад ЗС України у районі лінії розмежування поблизу села Гранітне. Маючи освіту топографа гірничої промисловості, зловмисниця професійно відображала позиції українських військових на картах-схемах місцевості”, – розповідають в СБ.

Інформацію вона передавала куратору електронними каналами зв’язку. Дані щодо озброєння та військової техніки ЗСУ, які вона передавала, становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України, наголошують у спецслужбі.

Контррозвідники СБ України затримали агентку на пункті пропуску “Новотроїцьке”. Вона, за даними СБ, їхала до куратора за новими інструкціями та грошима, які через конспірацію відмовлялась отримувати на банківську картку.

Під час особистого огляду, обшуків місць проживання зловмисниці та схованки у нежитловому приміщенні правоохоронці вилучили мобільні телефони та ноутбук із доказами протиправної діяльності та карти-схеми позицій українських військових.

Наразі слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

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