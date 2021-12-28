Контррозвідка СБУ заявила про викриття понад 20 російських дипломатів-шпигунів. ВІДЕО

Із 2014 року контррозвідка Служби безпеки України в різних регіонах нашої держави нейтралізувала понад 30 ворожих агентурних мереж.

Як інформує пресцентр СБУ, більше ніж 180 зловмисників засуджено за державну зраду та шпигунство.

Крім того, викрито більше 20 кадрових співробітників російської розвідки, які працювали в Україні під прикриттям посад дипломатів РФ.

За матеріалами СБУ, їх оголошено персонами нон ґрата.

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За цей період українські контррозвідники знешкодили понад три сотні ворожих диверсійно-розвідувальних груп; 26 зловмисників затримано на спробі підриву об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі оборонного значення.

Більше ніж 250 бойовиків суд покарав до різних термінів ув’язнення за злочини проти державної безпеки України. Серед них – ватажки та учасники незаконних збройних формувань і терористичних угруповань так званих “Л/ДНР”.

Під час масштабної спецоперації СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ РФ. Зловмисники діяли на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.

Ворожі агенти займалися підготовкою до вчинення диверсій. Серед об’єктів посягань – бойові літаки на одному з аеродромів Збройних сил України.

У зловмисників вилучено майже три кг тротилу з електродетонаторами і реактивні протитанкові гранати.

У районі проведення операції Об’єднаних сил контррозвідка СБУ затримала диверсанта спецслужб РФ на спробі підриву цистерни з аміаком на території одного з промислових об’єктів Луганщини. У нього виявлено дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, які він раніше вилучив із заздалегідь підготовленого ворожого схрону.

У Харкові співробітники СБУ викрили агента російської воєнної розвідки. За завданням своїх “кураторів” збирав закриту інформацію про новітню українську бронетехніку. Встановлено, що він намагався здобути технічну документацію з розробки і виробництва бойового танка Т-84БМ “Оплот”.

На Херсонщині викрито ще одного агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Зловмисник здійснював розвідувально-підривну діяльність на території регіону.

За даними слідства, він збирав відомості про схему охорони одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури, розташованих на півдні України. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили зброю із набоями та вибухівку.

У Луганській області затримано шпигуна російських спецслужб. Іноземець прибув до регіону для збору розвідданих про підрозділи операції Об’єднаних сил. Його цікавила інформація щодо місць їх дислокації, а також про новітні зразки української зброї та військової техніки.

“За викритими фактами гібридної агресії РФ контррозвідка СБУ проводить комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України”, – наголошує пресцентр Служби безпеки.

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