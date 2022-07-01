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ЄСПЛ проміжним рішенням зобов’язав РФ поважати права полонених українських військових

01/07/2022 15:16

Європейський суд з прав людини проміжним рішенням за позовом дружини українського військового зобов’язав Росію поважати права усіх полонених і забезпечувати їм доступ до необхідної медичної допомоги.

Про це поінформувала пресслужба суду в четвер, 30 червня, передає “Європейська правда”.

Рішення про тимчасові заходи прийняті у справі “Олійниченко проти Росії та України“, яку подала дружина полоненого українця Ярослава Олійниченка.

“Влада РФ має гарантувати повагу до прав пана Олійниченка, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, та надавати йому необхідну медичну допомогу. Суд також постановив, що ці тимчасові заходи стосуються будь-яких звернень щодо українських військових у полоні РФ, коли є достатні докази того, що є загроза завдання непоправної шкоди для їхньої фізичної недоторканності та права на життя”, – зазначають у повідомленні.

Суд просить РФ протягом тижня підтвердити, чи цей військовослужбовець перебуває в них у полоні та в яких умовах він утримується, включно з інформацією про медичні огляди та лікування, якщо такі були. Україну просять також протягом тижня повідомити, що відомо про долю полоненого Олійниченка.

Олійниченко був заступником командира свого підрозділу і потрапив у полон в Маріуполі Донецької області. Його дружина навела повідомлення свідків про те, що до полонених українських військових застосовують тортури у місцях утримання, де перебуває і її чоловік. Також вона просить суд зобов’язати Росію та Україну встановити місцеперебування Олійниченка, щоб гарантувати його безпеку та визволення з полону.

Також ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти двох британців, які потрапили в полон під час бойових дій на боці України та засуджені псевдосудом в окупованому Донецьку до смертної кари.

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