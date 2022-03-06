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ЄСПЛ наперед ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти РФ

06/03/2022 03:29

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії.

У чому воно полягає, роз’яснили у Верховній Раді.

“Зокрема, ЄСПЛ наказав Росії гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги“, – зазначається в повідомленні на сторінці ВР у фейсбуці.

“Європейський суд з прав людини повторив проміжне рішення за позовом “Україна проти Росії”, де заборонив країні-агресорці обстрілювати цивільну інфраструктуру нашої країни.

Відповідне рішення затверджено і для всіх майбутніх скарг України проти Росії, повідомила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська”, – зазначають у пресслужбі ВР.

Раніше Ганна Юдківська повідомила, що це рішення суд  ухвалив у рамках так званого “правила 39”, яке дозволяє ЄСПЛ ухвалювати тимчасові (забезпечувальні) заходи за скаргами і давати термінові накази державам-учасницям.

Раніше ЄСПЛ наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об’єктів під час ведення війни в Україні.

А згодом поширив застосування цих тимчасових заходів на запити приватних осіб, що потерпають від російського вторгнення: “тих, хто ховається у сховищах, домівках та інших спорудах, побоюючись за своє життя через триваючі бомбардування та обстріли, без або з обмеженим доступом до їжі, охорони здоров’я, води, каналізації, електроенергії та інших взаємопов’язаних послуг, необхідних для виживання, які потребують гуманітарної допомоги та безпечної евакуації”.

На додаток, ЄСПЛ вказав Росії на те, що, відповідно до своїх зобов’язань за Конвенцією, вона повинна гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги: “забезпечити безперешкодний доступ цивільного населення до безпечних шляхів евакуації, медичних послуг, їжі та інших предметів першої необхідності, швидкий і безперешкодний прохід гуманітарної допомоги та переміщення гуманітарних працівників”.

Як писала “Новинарня“, раніше ЄСПЛ припинив розгляд усіх справ, поданих проти України.

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