Херсонський напрямок: морпіхи зі “Стугни-П” знищили російський танк. ВІДЕО

На Херсонському напрямку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського знищили російський танк.
Про це повідомила пресслужба військової частини у п’ятницю, 1 липня.
“Протитанкісти одеської бригади морської піхоти за допомогою ПТРК “Стугна-П” знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. Поки ви читаєте цей текст, остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком”, – йдеться в повідомленні.
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