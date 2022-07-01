За добу ЗСУ знищили ще 150 окупантів та один плавзасіб росіян

Фото: Армія.Інформ

Генеральний штаб ЗС України представив свіжу статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 1 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 військовослужбовців противника, 4 танків, 10 бронемашин тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 35750 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1577 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3736 (+10)

артилерійських систем – 796 (+6) од,

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 105 (+1) од,

літаків – 217,

гелікоптерів – 186 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4),

крилатих ракет – 143 (+1),

кораблів /катерів – 115 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) од,

спеціальної техніки – 61.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 30 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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