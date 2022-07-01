Лисичанськ: окупанти зосереджуються на оточенні ЗСУ з півдня та заходу

Російські окупанти зосереджуються на оточенні українських підрозділів у Лисичанську Луганської області з півдня та заходу.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 1 липня.
“На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ в районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів”, – йдеться в повідомленні.
На Лисичанському напрямку обстрілює наші позиції із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка.
Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ, успіху не має.
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