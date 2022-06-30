На Луганщині росіяни частково захопили Лисичанський НПЗ, – Генштаб

У Луганській області російські військові частково захопили Лисичанський нафтопереробний завод. Українські воїни зупинили ворожий наступ у районі Лоскутівки.

Про це ввечері в четвер, 30 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції Збройних сил України в районі Лисичанська. Веде штурмові дії в районі нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу”, – йдеться в повідомленні.

Росіяни також проводили штурм в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого.

Ворог частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

“Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти”, – додали у Генштабі.

Читайте також:

Воїни 95 одшбр спалили ворожу автоколону з боєкомплектом. ВІДЕО