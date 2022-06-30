На Луганщині росіяни частково захопили Лисичанський НПЗ, – Генштаб

У Луганській області російські військові частково захопили Лисичанський нафтопереробний завод. Українські воїни зупинили ворожий наступ у районі Лоскутівки.
Про це ввечері в четвер, 30 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції Збройних сил України в районі Лисичанська. Веде штурмові дії в районі нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу”, – йдеться в повідомленні.
Росіяни також проводили штурм в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого.
Ворог частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.
“Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти”, – додали у Генштабі.
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