Єврокомісія скасувала мита й ПДВ на гумдопомогу Україні

Європейська Комісія скасувала митні збори та ПДВ на всі товари, що імпортуються до ЄС із третіх країн та призначені для надання надзвичайної допомоги громадянам України, які постраждали від війни.

Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомляє пресслужба ЄК.

“Європейська Комісія сьогодні ухвалила рішення, яке дозволяє країнам-членам тимчасово скасовувати митні збори та ПДВ на імпорт із третіх країн предметів харчування, а також ковдр, наметів, електричних генераторів та іншого обладнання, що призначене для життєзабезпечення українців, які постраждали від війни. Цей захід, прийнятий за запитом країн-членів, застосовуватиметься ретроспективно з 24 лютого 2022 року і буде чинним до 31 грудня 2022 року”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з початку російського вторгнення в Україну, більше 14 мільйонів людей, або близько 30% населення України, опинилися в положенні переміщених осіб.

Більше 6,2 мільйона українців прибули в ЄС, ще близько восьми мільйонів людей, що були вимушені покинути свої домівки, залишаються в Україні. Ці обставини тиснуть на країни-члени, які продовжують надавати гуманітарну допомогу великій кількості біженців від війни, включаючи переміщених осіб, що залишаються на території України, для запобігання голоду та хворобам.

“Війна (Росії, – “Н”) проти України спричинила нечувані страждання, але також продемонструвала глибину європейської солідарності. Цей захід (скасування митних зборів та ПДВ, – “Н”.) допоможе країнам-членам надавати допомогу українцям, що перебувають у ЄС або у своїй країні, шляхом спрощення доставки предметів життєзабезпечення. Це абсолютно правильні дії”, – зазначив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

Як йдеться у роз’ясненні Єврокомісії, митні збори та ПДВ не збиратимуться з товарів, що імпортовані до країн ЄС за участю державних установ, включаючи лікарні та місцеві органи влади, або доброчинними чи гуманітарними організаціями, які діють за дозволом національних органів влади.

Зазначене рішення доповнює правила щодо стягнення ПДВ, які були ухвалені у квітні поточного року та дозволили країнам-членам робити винятки щодо зборів для внутрішнього постачання товарів та надання послуг, призначених для допомоги жертвам надзвичайних подій.

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