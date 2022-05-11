Home / Війна / У Єврокомісії назвали суму, яка потрібна Україні на відновлення знищеної Росією інфраструктури

У Єврокомісії назвали суму, яка потрібна Україні на відновлення знищеної Росією інфраструктури

11/05/2022 18:38

Україна потребує від 500 до 600 мільярдів євро на реконструкцію зруйнованої російською війною інфраструктури.

Про це в середу, 11 травня, заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Politico.

Виступаючи в Марракеші, Домбровскіс сказав, що зусилля з реконструкції “вимагатимуть координації міжнародної спільноти, і з боку Європейського Союзу ми готові здійснити цю координацію”.

ЄС також “надасть велику і дуже значущу підтримку для цих потреб реконструкції”, додав він.

Домбровскіс зазначив, що пізніше цього місяця з’явиться пропозиція, яка “пов’яже цю підтримку реконструкції інфраструктури… зі структурними реформами, які можуть знадобитися Україні як країні-кандидату на вступ до ЄС”.

ЄС працює над створенням трастового фонду солідарності для України. Це вперше, коли офіційний представник ЄС оцінює масштаби реконструкції. Однак ця цифра, ймовірно, зросте у міру продовження війни, зазначає “Європейська правда”.

Офіційні особи ЄС закликають Брюссель взяти на себе провідну роль у наданні допомоги Україні, подібній до “плану Маршалла”, після припинення бойових дій у рамках зусиль щодо приєднання України до ЄС.

Існують різні ідеї про те, як фінансувати ці зусилля, у тому числі за рахунок конфіскації заморожених російських активів, примусу Росії до виплати у рамках мирного врегулювання чи спрямування грошей від міжнародних донорів.

Читайте також:
У Маріуполі російські “рятувальники” мародерствують під час розбору завалів будинків, – радник мера

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Єврокомісії назвали суму, яка потрібна Україні на відновлення знищеної Росією інфраструктури

Україна потребує від 500 до 600 мільярдів євро на реконструкцію зруйнованої російською війною інфраструктури. Про це в середу, 11 травня, заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Politico. Виступаючи...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse