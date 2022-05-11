У Маріуполі російські “рятувальники” мародерствують під час розбору завалів будинків, – радник мера

У заблокованому Маріуполі робітники МНС Росії мародерствують, розбираючи завали зруйнованих російськими загарбниками житлових будинків.

Про це в середу, 11 травня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

“Маріуполь. Розбір завалів робітників МНС Росії очікувано перетворився на розбір запасів маріупольців. Окрім самих наслідків бомбардувань, мнсники Росії прибирають і майно маріупольців, що залишилось в домівках та квартирах. Мародерство – невід’ємна риса росіян”, – написав Андрющенко.

Він зазначив, що маріупольці і далі відмовляються працювати над збиранням трупів, “мабуть, тому МНС Росії дало добро на таку собі премію за наш рахунок”.

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