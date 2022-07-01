Два NASAMS, і не тільки: Пентагон розкрив вміст нового пакету збройової допомоги Україні

Сполучені Штати офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів та про його наповнення.

Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомляє сайт Пентагону.

До пакету входять:

дві системи протиповітряної оборони NASAMS,

снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS,

до 150 тисяч снарядів для гаубиць калібру 155 мм,

чотири додаткові контрбатарейні радари.

Це 14-та партія озброєнь із запасів Міністерства оборони США для України, яке адміністрація Байдена санкціонувала з серпня 2021 року.

Таким чином, загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення РФ становитиме приблизно 6,9 мільярда доларів.

З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 8,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

Як відомо, на саміті НАТО в Мадриді 30 червня президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

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