Україна отримає 600 танків, близько 500 одиниць артилерії, РСЗВ та системи ППО, – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає масштабну військову допомогу від країн-союзників.

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками саміту НАТО в четвер, 30 червня.

За його словами, понад пів сотні країн пообіцяли надати військову допомогу нашій державі, що є “глобальними зусиллями на підтримку України”.

За його словами, Україна отримає від союзників 140 000 протитанкових систем, 600 танків, близько 500 артилерійських систем та 60 000 снарядів до них, реактивні системи залпового вогню, протикорабельні системи та системи протиповітряної оборони.

Окремо глава Білого дому наголосив, що Україна отримає від союзників додаткові ракетні системи HIMARS. Точних термінів постачання згаданих озброєнь Байден не вказав.

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