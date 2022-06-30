Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО та більше HIMARS

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. Він включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Про це в четвер, 30 червня, інформує “Європейська правда”.

Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на сім млрд доларів, відколи він обіймає посаду, і планують продовжити підтримку.

“У наступні дні ми плануємо оголосити більше, включаючи нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS, які ми вже надаємо Україні”, – сказав Джо Байден на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Мадриді.

Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн.

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