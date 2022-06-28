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США заборонили імпорт золота із РФ і ввели санкції проти сотні росіян і компаній

28/06/2022 21:21

Сполучені Штати розширили санкції проти Росії, оголосивши про заборону імпорту російського золота та додавши до санкційного списку 70 юридичних і 29 фізичних осіб.

Про це в вівторок, 28 червня, інформує пресслужба міністерства фінансів США.

Від ухвалення рішення негайно забороняється ввезення до Сполучених Штатів золота російського виробництва за винятком дозволів, виданих Управлінням з контролю за іноземними активами, або у випадках, передбачених законом.

Зазначається, що золото є найбільшим експортним товаром Росії, за винятком енергоносіїв.

Санкції також стосуються 29 юридичних осіб, тісно пов’язаних із оборонним сектором Росії.

Це, зокрема, корпорація “Ростех”, яка займається широким колом розробок в оборонній, авіаційній і транспортній галузях, “Об’єднана авіабудівна компанія”, “Туполєв”, “КАПО-Автотранс”, “КАПО-Жилбитсервіс”, “Корпорація “Іркут”, “Камаз” тощо.

Під обмеження потрапили також російські компанії та організації, що беруть участь у війні проти України, – “Союз добровольцев Донбасса” та 16 його членів, зокрема Олександр Бородай і Андрій Пінчук, “Державний льотно-випробувальний центр імені Чкалова”, приватні військові компанії “РСБ-Групп” та її директор Олег Крініцин.

До санкційного переліку також було включено сім членів самопроголошених угруповань “ЛДНР”: нового “главу уряду “ДНР” Віталія Хоценка, його “попередника” Олександра Ананченка, “заступників” Тетяну Переверзєву, Володимира Антонова, Володимира Єжикова, Юрія Готвіна, Анну Тодорову.

Санкції передбачають замороження активів і власності підсанкційних осіб на території США, а також заборону на фінансові операції за їхньої участі.

Нагадаємо, у перший день саміту “Великої сімки” 26 червня Британія, Канада, США і Японія анонсували заборону на імпорт російського золота.

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