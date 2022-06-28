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Росія ввела санкції проти дружини і доньки Байдена, а також проти філософа Фукуями

28/06/2022 20:56

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило про запровадження персональних санкцій проти 25 громадян США, в тому числі проти Джилл Байден і Ешлі Байден – дружини і доньки президента.

Про це у вівторок, 28 червня, інформує “Європейська правда”.

“У “стоп-лист” вносяться 25 американських громадян з числа відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників т.зв. групи “Макфол-Єрмак”, яка займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій, а також членів сім’ї президента Джо Байдена” – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Крім сенаторів, до списку потрапили експерти, аналітики та професори низки найвідоміших американських університетів.

Зокрема, під санкції потрапив філософ Френсіс Фукуяма, найбільш відомий тезою про “кінець історії” завдяки поширенню ліберальної демократії.

Френсіс Фукуяма

Загалом РФ вже запровадила санкції проти 1 048 громадян США, в тому числі і проти президента Джо Байдена.

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