“Це затягує важливі рішення”: Боррель заявив, що ЄС має відмовитися від одноголосного голосування

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що унія має відмовитися від принципу одноголосності.

Про це він заявив у понеділок, 27 червня, в своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

“У міру того, як ми пожвавлюємо розширення ЄС, ми повинні докласти аналогічні зусилля для реформування ЄС і процесу прийняття рішень… Це означає скорочення сфери дії правила одноголосності в зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів”, – зазначив Боррель.

Він зауважив, що через принцип одностайності союз розплачувався у своїй зовнішній політиці. Одноголосність затягувала і послаблювала чимало важливих рішень ЄС.

Як приклад Боррель навів ситуацію із 6 пакетом санкцій проти Росії, звідки виключили предстоятеля РПЦ Кирила (Гундяєва).

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“Наприкінці травня ми досягли домовленості щодо 6-го пакета санкцій проти Росії (щодо нафти, страхування і розширення санкційного списку). Але нам потрібен був на це місяць. І я шкодую, що деякі прикінцеві положення були пом’якшені, і патріарх Кирил був виключений зі списку підсанкційних осіб, попри те, що його присутність у списку не оскаржувалася під час обговорень на зборах”, – сказав Боррель.

Тож Верховний представник висловився за те, щоб у ЄС переглянули процес ухвалення рішень. Адже країни, які накладають вето, не мають стимулу досягати здорового компромісу. Якщо ж принципу одноголосності вже не буде, то рішення ухвалюватиме кваліфікована більшість. І тоді незгідні матимуть поштовх вести переговори і досягати консенсусу.

“Вони можуть сидіти на своїх позиціях, змушуючи інших змінюватися. І чим більше аутсайдери вважаються успішними у своїй тактиці, тим більше поширюється ця динаміка, і тепер вето відбуваються частіше, ніж у минулому”, – зауважив очільник європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що проблема одностайності тільки посилиться з розширенням ЄС і союз більше не зможе від неї ухиляться, якщо кількість членів зросте, наприклад, до 35.

“Найкраща відповідь – прибрати мертвий вантаж“, – додав Верховний представник.

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