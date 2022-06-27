Home / Світ / Європа / “Це затягує важливі рішення”: Боррель заявив, що ЄС має відмовитися від одноголосного голосування

“Це затягує важливі рішення”: Боррель заявив, що ЄС має відмовитися від одноголосного голосування

27/06/2022 21:54

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що унія має відмовитися від принципу одноголосності.

Про це він заявив у понеділок, 27 червня, в своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

“У міру того, як ми пожвавлюємо розширення ЄС, ми повинні докласти аналогічні зусилля для реформування ЄС і процесу прийняття рішень… Це означає скорочення сфери дії правила одноголосності в зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів”, – зазначив Боррель.

Він зауважив, що через принцип одностайності союз розплачувався у своїй зовнішній політиці. Одноголосність затягувала і послаблювала чимало важливих рішень ЄС.

Як приклад Боррель навів ситуацію із 6 пакетом санкцій проти Росії, звідки виключили предстоятеля РПЦ Кирила (Гундяєва).

Читайте також:
Євросоюз розкрив перелік 65 осіб і 18 компаній, що потрапили під санкції за війну РФ

“Наприкінці травня ми досягли домовленості щодо 6-го пакета санкцій проти Росії (щодо нафти, страхування і розширення санкційного списку). Але нам потрібен був на це місяць. І я шкодую, що деякі прикінцеві положення були пом’якшені, і патріарх Кирил був виключений зі списку підсанкційних осіб, попри те, що його присутність у списку не оскаржувалася під час обговорень на зборах”, – сказав Боррель.

Тож Верховний представник висловився за те, щоб у ЄС переглянули процес ухвалення рішень. Адже країни, які накладають вето, не мають стимулу досягати здорового компромісу. Якщо ж принципу одноголосності вже не буде, то рішення ухвалюватиме кваліфікована більшість. І тоді незгідні матимуть поштовх вести переговори і досягати консенсусу.

“Вони можуть сидіти на своїх позиціях, змушуючи інших змінюватися. І чим більше аутсайдери вважаються успішними у своїй тактиці, тим більше поширюється ця динаміка, і тепер вето відбуваються частіше, ніж у минулому”, – зауважив очільник європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що проблема одностайності тільки посилиться з розширенням ЄС і союз більше не зможе від неї ухиляться, якщо кількість членів зросте, наприклад, до 35.

“Найкраща відповідь – прибрати мертвий вантаж“, – додав Верховний представник.

Читайте також:
Порошенко пропонує створити спеціальний орган, щоб виконати “дорожню карту” руху до ЄС

Унікальних переглядів: 39
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Голова Ветеранського фонду Наталія Калмикова: На фронт повернулися майже 80% ветеранів з УБД

  автор: Дмитро Лиховій фото “Новинарні” та з ФБ УВФ і Наталії Калмикової  За збігом обставин, Український ветеранський фонд почав роботу саме тоді, коли Росія повтомасштабно вторглася в Україну....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse