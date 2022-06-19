Порошенко пропонує створити спеціальний орган, щоб виконати “дорожню карту” руху до ЄС

Петро Порошенко закликає парламент та уряд України створити спільний орган для виконання “дорожньої карти” щодо статусу країни-кандидата у члени ЄС для України.
Про це п’ятий президент України заявив, виступаючи у неділю, 19 червня, з трибуни Верховної Ради.
На думку Порошенка, цей орган має визначати дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати настанови Єврокомісії.
“Після Угоди про асоціацію, яку ми в цьому залі ратифікували, і я мав честь підписати, після безвізу, після поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, визначивши для України обов’язковим курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС”, – вважає п’ятий Президент.
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