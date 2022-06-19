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Порошенко пропонує створити спеціальний орган, щоб виконати “дорожню карту” руху до ЄС

19/06/2022 16:17

Петро Порошенко закликає парламент та уряд України створити спільний орган для виконання “дорожньої карти” щодо статусу країни-кандидата у члени ЄС для України.

Про це п’ятий президент України заявив, виступаючи у неділю, 19 червня, з трибуни Верховної Ради.

На думку Порошенка, цей орган має визначати дати, перелік і необхідність кроків для того, щоб реалізувати настанови Єврокомісії.

“Після Угоди про асоціацію, яку ми в цьому залі ратифікували, і я мав честь підписати, після безвізу, після поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, після внесення змін до Конституції України, визначивши для України обов’язковим курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, є абсолютно логічним отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС”, – вважає п’ятий Президент. 

“Це Збройні Сили України, героїчні наші воїни, солдати й офіцери, волонтери, народ України своєю кров’ю виборов право отримати статус кандидата, – підкреслив Порошенко. – У кого зараз підніметься рука відмовити Україні і українцям?”.
Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія підтвердила, що наша держава заслуговує бути кандидатом на вступ до ЄС, проте вказала не 7 блоків реформ, які Україна має здійснити (завершити):
– реформа Конституційного суду
– продовження судової реформи
– антикорупційна реформа, включно з призначенням керівника САП
– боротьба з відмиванням коштів
– втілення антиолігархічного закону
– узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
– зміна законодавства про нацменшини.
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Україна

Порошенко пропонує створити спеціальний орган, щоб виконати “дорожню карту” руху до ЄС

Петро Порошенко закликає парламент та уряд України створити спільний орган для виконання “дорожньої карти” щодо статусу країни-кандидата у члени ЄС для України. Про це п’ятий президент України заявив, виступаючи...

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