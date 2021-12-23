СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3630391 +7312
Летальні випадки:
94184 +275
Одужали:
3393420 +16521
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16598851 (+32402). Оновлено: 08:25 23.12.2021
Home / Світ / Росія / У ексватажка угруповання “ДНР” Бородая знайшли апартаменти в Дубаї, – розслідування команди Навального

У ексватажка угруповання “ДНР” Бородая знайшли апартаменти в Дубаї, – розслідування команди Навального

23/12/2021 15:15

Колишній ватажок угруповання “ДНР”, а нині депутат російської Держдуми Олександр Бородай майже відразу після повернення з окупованого Донбасу придбав апартаменти в Дубаї вартістю близько 450 тисяч євро.

Про це йдеться у розслідуванні команди російського опозиційного політика в ув’язенні Олексія Навального. Автори стверджують, що ці апартаменти не вказані у декларації депутата, пише “Настоящее время”.

Згідно з базою даних власників нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах, на яку посилаються розслідувачі, апартаменти з видом на Перську затоку та площею 104 квадратні метри розташовані на березі штучно зведеного острова Палм-Джумейра. Від житла Бородая до пляжу – трохи більше ніж сто метрів.

Приблизно в цей же час восени 2015 року, через рік після повернення з окупованої частини Донбасу, Бородай також придбав квартиру в престижному районі Москви – на Ломоносівському проспекті. Її площа – 142 квадратні метри, а ринкова вартість – близько 100 мільйонів рублів.

Крім того, у квітні 2021 року Олександр Бородай придбав новий автомобіль Lexus за 5 мільйонів 614 тисяч рублів. При цьому, згідно з офіційною декларацією за 2020 рік, дохід Бородая становив нуль рублів, а на рахунках у банках у нього залишалося 313 тисяч.

У розслідуванні наголошується, що, беручи участь у вересневих виборах депутатів Держдуми, Бородай не задекларував іноземного майна. За законом це повинні робити всі кандидати.

49-річний Олександр Бородай був ватажком угруповання “ДНР” з травня по серпень 2014 року. До цього він брав участь в анексії Росією Криму.
У вересні 2021 року Бородай потрапив до Держдуми за списком партії «Єдина Росія» від Ростовської області. Колишній глава так званої псевдореспубліки «ДНР» був у партійному списку непрохідним номером, але отримав місце в Держдумі після того, як від мандатів відмовилися кілька осіб.

Читайте також:
Ексватажок “ДНР” Бородай балотується до Держдуми РФ

Унікальних переглядів: 32
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна на рік продовжила ембарго на товари з Росії

Кабінет Міністрів продовжив торгове ембарго на російські товари на один рік – до 1 січня 2023 року. Як передає “Укрінформ”, відповідне рішення прийняте на засіданні уряду в четвер, 23...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse