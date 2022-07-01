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В окупованих Ровеньках на Луганщині – вибухи на нафтобазі. Є відео ракетного удару

01/07/2022 17:45

У місті Ровеньки Луганської області, яке  під окупацією з 2014 року і перебуває в глибокому тилу, пролунали вибухи на нафтобазі.

Як передає “Новинарня“, про удар по базі російських загарбників повідомили в соцмережах уранці в п’ятницю, 1 липня.

Ймовірно, атака була здійснена українським тактичним ракетним комплексом “Точка-У”.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, нібито Збройні сили України нібито завдали удару за допомогою HIMARS, а вогонь вівся від Бахмута Донецької області. Однак Бахмут розташований приблизно за 115 км від міста Ровеньки, а США надали українським військовим ракети дальністю до 80 км.
При цьому ракета на відео подібна саме до “точки”, а не до американських РСЗВ.

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