Авіація ЗСУ завдала до 10 авіаударів по росіянах, підтримуючи військових у Лисичанську

Авіація Збройних сил України минулої доби завдала до 10 авіаударів по росіянах, підтримуючи наших військових у Лисичанську на Луганщині.

Про це в п’ятницю, 1 липня, повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.

“30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.

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