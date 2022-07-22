ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 149 – 22.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Руйнування Антонівського мосту на Херсонщині від влучань українських ракет

Ранок

У Краматорську Донецької області під завалами школи, обстріляної вчора російськими військами, виявили тіла трьох загиблих чоловіків.

Пошукові роботи були завершені о 9:10. Рятувальники розібрали близько 205 тонн зруйнованих елементів будівлі, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Ранок

Артилерія Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ спалила ворожий артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”.

Знищено гаубичний артдивізіон (без однієї гаубичної батареї) –8 одиниць 152-мм гаубиць “Мста-Б”, особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.

На відео зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів:

Після 11-ї години

Ліцей №1 у місті Апостолове Криворізького району: до і після “прильоту” ракет від “русского міра” 22 липня.

“Ми його реконструювали і відкрили для наших дітей у 2020-му. Тепер його немає…” – констатував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

11:25

На Донеччині за добу 21 липня зафіксовано 28 російських обстрілів за добу. Під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів. Є загиблі та поранені.

Ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Сіверськ, Соледар, Торецьк, Костянтинівка, смт Билбасівка, Південне, Північне, села Андріївка, Гришине, Дачне, Павлівка, Федорівка, Ягідне. Росіяни знищували мирне населення та інфраструктуру авіаударами, ракетами ЗРК С-300, РСЗВ “Смерч”, артилерією.

Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів: 37 житлових будинків, дві школи, дитячий садок, коледж, ринок, резервуар питної води, ферма, розсадник, будинок культури, кафе, газорозподільна труба, електроопора, поле.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ранок

Ватажок “ДНР” Денис Пушилін заявив, що ухвалено рішення про блокування Google на підконтрольній окупантам території Донеччини. Напередодні про таке заявив Пасічник з “ЛНР”.

11:15

Росіяни продовжують обстріли Чернігівщини та Сумщини через кордон.

ДПСУ: противник веде обстріли з мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії, РСЗВ та САУ. Зафіксовано 38 вибухів, 26 прильотів. Близько 80 ворожих боєприпасів розірвалися на українській території. Вогонь ведеться з боку російського села Волфіно.

10:21

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов: Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано.

На території області окупанти вночі обстріляли село Рогань в Харківському районі. Пошкоджено неексплуатовану будівлю, сталася пожежа. Попередньо – ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби ворог обстрілював с РСЗВ Салтівський та Київський райони міста Харків. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей.

Двоє поранених залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще трьох людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає.

Також російські окупанти минулої доби обстрілювали мирне населення Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, спалахнули пожежі. Без постраждалих.

9:40

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріл російськими військами через кордон території Есманьської громади.

“Вчора пізно ввечері, після 23-ї години, росіяни обстріляли території громади. Шість прильотів з артилерії. Жертв та руйнувань немає”.

8:31

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 39000 (+150 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків –1704,

бойових броньованих машин – 3920 ( +8 ),

), артилерійських систем – 863 ( +4 ),

), РСЗВ – 251,

засобів ППО – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 ( +3 ),

), крилатих ракет – 167,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2803 ( +22 ),

), спеціальної техніки – 72.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 21 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

8:20

ОГП: більш ніж 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі.

Станом на ранок 22 липня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 358. Зросла кількість поранених – понад 683.

Стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які отримали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня міста Нікополь Дніпропетровської області.

7:40

Масштабна нічна атака на Дніпропетровську область. Російська армія накрила вогнем три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Окупанти двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до сотні снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія.

У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор, кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді били зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок.

У Апостоловому сім “прильотів”. Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, вісім людей поранені, інформує голова ОВА Валентин Резніченко.

7:10

Терміни перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь продовжено до 31 липня поточного року, – ГШ ЗСУ.

7:10

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Кам’янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА тактичного рівня.

7:10

На Харківському напрямку ворог обстріляв із артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

7:10

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи.

Відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівка.

Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха–Андріївка та Давидів Брід–Білогірка наші воїни одразу придушили. Окупанти відійшли, – ГШ ЗСУ.

7:10

Генеральний штаб ЗСУ – про бойові дії на Донеччині й Луганщині:

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару.

Ворог веде штурмові дії в напрямку Верхньокам’янка -Верхньокам’янське, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудару неподалік Стряпівки.

Втратами для ворога завершились штурмові дії у напрямках Доломітне–Новолуганське та Стряпівка–Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад.

Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка, Новоандріївка, Шевченко, Тернувате, Володимирівка, Новояковлівка, Малі Щербаки, Кам’янське та Полтавка. Авіаудар зафіксовано біля Пречистівки.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.