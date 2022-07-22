ЗСУ ліквідували вже 39 тисяч росіян

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 22 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 військовослужбовців противника, 8 ББМ, 4 артилерійські системи тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39000 (+150 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків –1704,

бойових броньованих машин – 3920 ( +8 ),

), артилерійських систем – 863 ( +4 ),

), РСЗВ – 251,

засобів ППО – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 ( +3 ),

), крилатих ракет – 167,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2803 ( +22 ),

), спеціальної техніки – 72.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 21 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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