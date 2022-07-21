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“Ми переламаємо хід цієї війни”: Банкова обіцяє “багато сюрпризів” на передовій

21/07/2022 11:00

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна переламає хід цієї війни, та пообіцяв “багато сюрпризів” на передовій для російських окупантів.

Про це він написав у четвер, 21 липня, у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що триває постійна комунікація з військовим командуванням, щоб знати про потреби армії для перемоги на тих чи інших ділянках фронту.

“Зараз з Володимиром Зеленським ми ледь не щодня говоримо про HIMARS, гаубиці M777, системи ППО, а ще про антиросійські санкції. Його цікавить ефективність зброї, щоб робити максимум для збільшення поставок. Ми говоримо про успішне використання на фронті нашої «Вільхи». Там є багато чудових новин”, – написав Єрмак. 

Він додав, що у бесідах з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном обговорює, як пришвидшити поставки важкого озброєння. Президент Зеленський, з його слів, налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб звільнити наші території якомога швидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України.

Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму. Багато залежить від навчання наших воїнів. Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів”, – підсумував керівник ОП.

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Україна

“Ми переламаємо хід цієї війни”: Банкова обіцяє “багато сюрпризів” на передовій

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна переламає хід цієї війни, та пообіцяв “багато сюрпризів” на передовій для російських окупантів. Про це він написав у четвер, 21 липня,...

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