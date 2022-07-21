“Ми переламаємо хід цієї війни”: Банкова обіцяє “багато сюрпризів” на передовій

Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна переламає хід цієї війни, та пообіцяв “багато сюрпризів” на передовій для російських окупантів.

Про це він написав у четвер, 21 липня, у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що триває постійна комунікація з військовим командуванням, щоб знати про потреби армії для перемоги на тих чи інших ділянках фронту.

“Зараз з Володимиром Зеленським ми ледь не щодня говоримо про HIMARS, гаубиці M777, системи ППО, а ще про антиросійські санкції. Його цікавить ефективність зброї, щоб робити максимум для збільшення поставок. Ми говоримо про успішне використання на фронті нашої «Вільхи». Там є багато чудових новин”, – написав Єрмак.

Він додав, що у бесідах з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном обговорює, як пришвидшити поставки важкого озброєння. Президент Зеленський, з його слів, налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб звільнити наші території якомога швидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України.

“Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму. Багато залежить від навчання наших воїнів. Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів”, – підсумував керівник ОП.

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