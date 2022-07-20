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Резніков підбив підсумки четвертого “Рамштайну”: “Не виключені нові “жести доброї волі”

20/07/2022 21:53

Відбулася четверта зустріч Ukraine Defense Contact Group – майданчика в підтримку України, відомий як формат “Рамштайн”, створений завдяки лідерству США та об’єднує вже 50 країн з усіх континентів, крім Антарктиди.

Про підсумки нинішньої зустрічі розповів увечері у середу, 20 липня, міністр оборони України Олексій Резніков

З боку України на переговорах також, вже традиційно, були головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генер-майор Вадим Скібіцький.

“За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба”, – пише Резніков на ФБ. 

Він також підтвердив, що в новому пакеті допомоги від США, який планується оголосити цього тижня, серед іншого, будуть 4 системи М142 HIMARS, які вже впливають на хід бойових дій.

“Відзначу, що і американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю наших воїнів, у тому числі тим, як вони застосовують артилерію та «хаймарси». Серед іншого, учасникам зустрічі було представлено огляд результатів протистояння на полі бою, насамперед – втрат російських окупантів у живій силі, техніці, спроможностях російської армії загалом. Це вражаючі цифри. Які доводять, що Україна насправді є щитом Європи. Важливо, що цей огляд був підготовлений саме партнерами на основі їхніх даних та оцінок”, – наголошує Резніков. 

З його слів, у своєму виступі він наголосив на трьох пріоритетах України.

Далі цитуємо:

  1. “По-перше, це зміцнення mission oriented approach. Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них – розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові «жести доброї волі» від окупантів”. 
  2. “По-друге, час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку ми отримуємо. Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей”.
  3. “По-третє, ми активізуємо зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження «натівської» програми LOGFAS”. 

З почутого від колег Резніков відзначив, що низка країн прямим текстом заявила, що “жодної “втоми” від війни в Україні немає і не буде”.

“Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи. Весь світ бачить, як наші захисники і захисниці тримають лінію фронту завдовжки понад 2500 км. Це як відстань від Варшави до Барселони. Усвідомлення України як щита Європи на сході пришвидшується. Загалом спільна позиція учасників «Рамштайну» – підтримувати Україну до перемоги”, – каже глава МОУ. 

З його спостережень, також наші союзники кілька разів підкреслили, що “час є дуже важливим”, а багато партнерів готові тренувати наших воїнів.

“Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку. І створить умови для збільшення обсягу підтримки”, – підсумував Олексій Резніков.

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