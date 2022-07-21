148-ма доба війни: Генштаб оновив втрати армії РФ у живій силі та техніці

Ілюстративне фото

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 21 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 100 військовослужбовців противника, 4 танки, 7 ББМ, 3 артилерійських систем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38850 (+100) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1704 ( +4 ),

), бойових броньованих машин – 3912 ( +7 ),

), артилерійських систем – 859 ( +3 ),

), РСЗВ – 251 ( +1 ),

), засобів ППО – 113,

літаків – 221,

гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 ( +7 ),

), крилатих ракет – 167,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6) ,

, спеціальної техніки – 72 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 20 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

“Ми переламаємо хід цієї війни”: Банкова обіцяє “багато сюрпризів” на передовій