Ще 200 “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 20 липня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 200 військовослужбовців противника, 9 танки, 13 ББМ, 5 артилерійських систем тощо.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 19 липня).
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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