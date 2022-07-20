Ще 200 “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику щодо втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 20 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 200 військовослужбовців противника, 9 танки, 13 ББМ, 5 артилерійських систем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків –1 700 (+9 ),

), бойових броньованих машин – 3 905 (+13) ,

, артилерійських систем – 856 (+5) ,

, РСЗВ – 250 (+2) ,

, засобів ППО – 113,

літаків – 221 (+1) ,

, гелікоптерів – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),

крилатих ракет – 167,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2775 (+8) ,

, спеціальної техніки – 70.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 19 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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