На Херсонщині ЗСУ збили російський винищувач Су-35

Угорщина не заперечує проти транзиту зброї через свою територію до України, – МЗС

Угорщина не постачатиме свою зброю, проте треті країни можуть користуватися її територією для транзиту зброї в Україну. Про це в вівторок, 19 липня, заявив заступник міністра зовнішньої економіки та...