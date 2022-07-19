На Херсонщині ЗСУ збили російський винищувач Су-35

У районі Нової Каховки Херсонської області зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач Су-35.
Про це в вівторок, 19 липня, інформує пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Близько 20:00 підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.
Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався“, – йдеться в повідомленні.
За поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили п’ять ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
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