Повітряні сили показали ефектне відпрацювання із Су-25 по росіянах. ВІДЕО

Повітряні сили ЗСУ показали ефектне відпрацювання із штурмовиків Су-25 по російських окупантах.
Відео поширила у вівторок, 19 липня, пресслужба Командування ПС ЗСУ.
“Су-25 передають меседжі “За Вінницю! Миколаїв! Харків! Одесу!..”, – лаконічно підписане відео.
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