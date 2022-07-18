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Збитий росіянами власний Су-34 є найновішою модифікацією цієї моделі, всього – до 12 бортів

18/07/2022 20:35

Збитий росіянами власний бомбардувальник Су-34 є найновішою модифікацією цієї моделі. Всього нараховувалося до 12 бортів Су-34М, при цьому в РФ його порівнювали із винищувачем-бомбардувальником п’ятого покоління F-35, який розробила американська фірма Lockheed Martin.

Про це у понеділок, 18 липня, повідомив споттер Віталій Трубников. 

“Цікаві подробиці щодо збитого цієї ночі на Луганщині російського бомбардувальника Су-34. На відео уламків літака можна побачити останні цифри реєстраційного номера RF-***90, і їм відповідає лише один зафіксований номер для цього типу літаків – RF-95890. З цим номером, згідно з даними сайту Scramble.nl, літав Су-34М – найновіша модифікація цієї моделі, яких випущено всього 10-12 бортів“, – написав він на сторінці у ФБ. 

Трубников зазначив, що цей літак базувався на авіабазі Хурба, що в Хабаровському краї, у складі 277-го бомбардувального авіаполку.

“Виходить, що цей авіаполк перебазували з Далекого Сходу, щоб бомбардувати український Донбас. Проте російське ППО, налякане застосуванням ракет GMLRS, помилково перехопило власний бомбардувальник. Той самий бомбардувальник, який вони порівнювали з найкращими американськими літаками, нічого не міг вдіяти проти далеко не найкращих систем ППО. Такі справи”, – написав Трубников. 

Він також опублікував скрін новини росЗМІ, де пропагандисти РФ порівнюють ці Су-34 із американськими винищувачами-бомбардувальниками п’ятого покоління F-35.

Як писала “Новинарня“, 18 липня стало відомо, що російські військові збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом Луганської області.

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