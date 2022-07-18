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Росіяни збили над Алчевськом власний винищувач Су-34. ВІДЕО

18/07/2022 11:26

Російській військові збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом Луганської області.

Як передає “Новинарня” відповідне відео вранці в понеділок, 18 липня, поширив військовий історик та експерт Михайло Жирохов.

“Збитий вночі над Алчевськом (глибоко в тилу) Су-34. Класичний френдлі файр”, – написав він.

Як відомо, місто Алчевськ із червня 2014 року тимчасово окуповане Російською Федерацією.

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