Росіяни збили над Алчевськом власний винищувач Су-34. ВІДЕО

Російській військові збили власний винищувач Су-34 над тимчасово окупованим Алчевськом Луганської області.
Як передає “Новинарня” відповідне відео вранці в понеділок, 18 липня, поширив військовий історик та експерт Михайло Жирохов.
“Збитий вночі над Алчевськом (глибоко в тилу) Су-34. Класичний френдлі файр”, – написав він.
Як відомо, місто Алчевськ із червня 2014 року тимчасово окуповане Російською Федерацією.
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