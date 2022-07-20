Путін може погрожувати ядерною зброєю для зупинки українського контрнаступу, – ISW

Президент Російської Федерації Володимир Путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування українського контрнаступу в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 19 липня.

“Після анексії Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до новоприєднаних територій.

Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться”, – йдеться в повідомленні.

Водночас ISW зазначає, що попередні натяки Росії на готовність Москви застосувати ядерну зброю виявилися порожніми.

Україна та західні партнери мають все вужче вікно можливостей для підтримки контрнаступу ЗСУ на окуповані території України, поки РФ не анексує їх.

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